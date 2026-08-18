Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn rộng, tư duy sâu, năng lực tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn mới

Chiều 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị các các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031).

Quang cảnh hội nghị gặp mặt giữa BTV Tỉnh ủy với cán bộ quy hoạch các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, quy hoạch cán bộ là một khâu đặc biệt quan trọng, có tính chiến lược, tạo nguồn và chuẩn bị từ sớm, từ xa cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho trước mắt và lâu dài.

​Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung đổi mới công tác quy hoạch theo hướng "động" và "mở", bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; gắn quy hoạch với đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí và sử dụng cán bộ. Đặc biệt, việc gắn quy hoạch với quá trình đánh giá, đào tạo, luân chuyển và bố trí cán bộ đã mang lại những kết quả rõ nét. Nhiều cán bộ sau luân chuyển, điều động đã trưởng thành, phát huy tốt vai trò thực tiễn.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, như: Việc phát hiện nguồn ở một số nơi còn cục bộ; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học công nghệ còn thấp; đánh giá cán bộ đôi khi chưa sát với yêu cầu phát triển lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định yêu cầu tất yếu là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ. Trong đó, quy hoạch phải thực chất, không hình thức; phải mở rộng nguồn nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn; phải lấy yêu cầu nhiệm vụ và hiệu quả công việc làm căn cứ quan trọng để lựa chọn, sử dụng cán bộ.

Theo đánh giá trong báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ đã góp phần bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, quy trình chặt chẽ, đề cao trí tuệ tập thể trong công tác cán bộ; tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đội ngũ cán bộ công chức nói chung, cán bộ dự nguồn trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nói riêng không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Chất lượng cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý và diện cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý ngày càng được nâng cao, cơ cấu hợp lý; cán bộ trong quy hoạch khi được bầu, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động có sự trưởng thành về mọi mặt cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe, trao đổi trực tiếp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của các cán bộ trong diện quy hoạch. Trong đó, tập trung vào việc tạo nguồn và mở rộng nguồn cán bộ quy hoạch từ thực tiễn cơ sở và rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; giao phụ trách địa bàn khó, lĩnh vực mới cho cán bộ trong quy hoạch; công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trách nhiệm của cán bộ được quy hoạch trong tự rèn luyện, phấn đấu và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…

Qua nghe báo cáo chung và ý kiến phát biểu của các cán bộ trong diện quy hoạch, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ hôm nay quyết định chất lượng lãnh đạo, quản lý và sức phát triển của Quảng Ninh trong những năm tới. Yêu cầu mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà cần có khả năng nhìn xa, nghĩ lớn, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tổ chức thực hiện, giải quyết những vấn đề khó, phức tạp; có khả năng dẫn dắt sự thay đổi và tạo ra những chuyển biến thực chất trong lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách.

Cán bộ trong diện quy hoạch phát biểu ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các chức danh, nguồn cán bộ, đánh giá cụ thể từng trường hợp trong quy hoạch; rà soát lại quy hoạch với tinh thần thực chất, không nể nang, không cầu toàn, không chạy theo cơ cấu; đồng thời, phải đổi mới mạnh hơn nữa cách đánh giá cán bộ, lấy thực tiễn và kết quả cả quá trình, nhiều chiều, khách quan, công tâm và được kiểm chứng bằng thực tiễn làm thước đo chủ yếu.

Cùng với đó, cần phải tạo môi trường và cơ chế để cán bộ trong quy hoạch được thử thách thực sự với những việc khó hơn, nhiệm vụ mới hơn, địa bàn phức tạp hơn phù hợp với năng lực và yêu cầu rèn luyện; gắn giao việc với kiểm soát, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá; khắc phục tình trạng thiếu sự kết nối trong quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc chuẩn bị nguồn cán bộ cho những lĩnh vực tỉnh đang và sẽ cần bằng cách chủ động phát hiện, thu hút, đào tạo và chuẩn bị những cán bộ có năng lực về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế, quản trị hiện đại, pháp luật, đối ngoại, hội nhập quốc tế và những lĩnh vực mới; đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và những nhân tố có năng lực nổi trội. Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; bảo đảm mọi bước từ phát hiện, giới thiệu, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đến bố trí, sử dụng cán bộ đều được thực hiên đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và các đồng chí trong quy hoạch các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031) dự hội nghị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong công tác quy hoạch; phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thử thách đối với cán bộ trong quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, bảo đảm công tác quy hoạch thực sự trở thành công cụ để phát hiện, đào tạo và sử dụng người tài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đối với các đồng chí cán bộ trong diện quy hoạch phải chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể; xác định rõ những hạn chế cần khắc phục, kiến thức cần bổ sung, kỹ năng cần nâng cao và những nhiệm vụ thực tiễn cần trải nghiệm; đặc biệt là phải giữ gìn tư cách, uy tín và sự liêm chính của người cán bộ; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; không tranh công, không né tránh trách nhiệm; không đùn đẩy việc khó; không lựa chọn việc dễ để tạo thành tích.