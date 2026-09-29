Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Sau quá trình nghiên cứu lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát của UNESCO, thành phố Hà Nội chính thức khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên - nơi thiết triều và tổ chức nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao trước đây.

Sáng 29/9, tại Di sản Văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình, Hà Nội), Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự Lễ khởi công có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía quốc tế có ông: Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới (UNESCO); Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới năm 2010, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn 1.000 năm của Thăng Long-Hà Nội. Trong đó, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt: là trung tâm của Cấm thành Thăng Long, nơi các hoàng đế cử hành lễ thiết triều và những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Công trình là biểu tượng của hoàng gia, đồng thời, lưu giữ dấu ấn về lịch sử quốc gia Đại Việt.

Phối cảnh không gian Điện Kính Thiên. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên là khởi đầu cho quá trình từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trong thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Dự án được chuẩn bị trên cơ sở 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực. Quá trình này có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế, cùng sự tham vấn chuyên sâu của UNESCO và ICOMOS (cơ quan tư vấn của UNESCO).

Sau khi hình thành, không gian Chính Điện Kính Thiên được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa-lịch sử có sức lan tỏa. Tại đây, di sản có thể được diễn giải qua nhiều hoạt động, góp phần nâng cao trải nghiệm của khách tham quan, phát triển du lịch. Đơn vị thi công được chọn lựa là Tập đoàn Sun Group.

Lễ khởi công diễn ra trong thời gian Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến 1/10/2026 tại Hà Nội.

Dự án là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, từ nền tảng nghiên cứu và quá trình triển khai dự án, thành phố Hà Nội có thêm điều kiện phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, đưa giá trị của Hoàng thành Thăng Long đến gần hơn với công chúng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nhắc lại những giá trị to lớn của Hoàng thành Thăng Long, Điện Kính Thiên trong lịch sử dân tộc. Thành phố Hà Nội luôn xác định, mọi bước đi trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản đặc biệt này phải đặt việc bảo tồn nguyên trạng di tích gốc và bảo vệ các tầng văn hóa khảo cổ lên hàng đầu; không can thiệp làm sai lệch dấu tích lịch sử; thực hiện đúng cam kết của Việt Nam với Công ước Di sản thế giới năm 1972 và các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới.

Đồng chí nhấn mạnh, Hà Nội xác định, bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Thủ đô. Trong tầm nhìn phát triển Thủ đô trăm năm, “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo” không chỉ là những giá trị cần gìn giữ, mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Đồng chí yêu cầu nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát bảo đảm tiến độ công trình nhưng phải tuân thủ nghiêm hồ sơ được phê duyệt và các yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di sản.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới (UNESCO) cho rằng, 50 năm sau khi Việt Nam gia nhập UNESCO, việc khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên là một dấu mốc lịch sử đối với công tác bảo tồn lâu dài di sản thế giới đặc biệt này. Đây là một bước tiến quan trọng trong một quá trình lâu dài nhưng thiết yếu, bao gồm nghiên cứu khoa học, tư liệu hóa, tham vấn và đối thoại nhằm phục dựng Điện Kính Thiên và khu vực chung quanh.

Ông Lazare Eloundou Assomo chia sẻ, điểm làm nên tính độc đáo của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long chính là sự tiếp nối với tư cách là một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa xuyên suốt gần 13 thế kỷ và đây là một địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử và bản sắc của Việt Nam, đồng thời cũng là một minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại. Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản thế giới.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu trong nước và quốc tế đã thực hiện nghi lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.