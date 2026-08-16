Hôm nay, trên 395.000 cử tri toàn tỉnh tiến hành bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố

Hôm nay (16/8), trên 395.000 cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn tỉnh sẽ tiến hành bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử.

Toàn tỉnh hiện có 624 thôn, bản, khu phố. Để thực hiện công tác bầu cử, các địa phương đã thành lập 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên. Toàn tỉnh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới.

Chất lượng đội ngũ ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố được nâng lên. Trong số 627 người ứng cử có 262 người có trình độ đại học trở lên; 202 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 176 người có chứng chỉ công nghệ thông tin và 407 người có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Cử tri khu Thống Nhất, phường Hà An xem danh sách cử tri.

Về độ tuổi, có 156 người dưới 40 tuổi; 305 người từ 41 đến 60 tuổi và 216 người trên 60 tuổi. Nữ giới chiếm 22,49%; người dân tộc thiểu số chiếm 16,91%; đảng viên chiếm 98,72%. Cơ cấu nhân sự cho thấy sự kết hợp giữa tính kế thừa với yêu cầu trẻ hóa, nâng cao trình độ, năng lực và bảo đảm tính đại diện trong cộng đồng dân cư.

Kiểm tra hòm phiếu trước giờ bầu cử tại khu 3, phường Hạ Long.

Về hình thức bầu cử, 174 thôn, bản, khu phố lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay, chiếm 27,88%; 450 thôn, bản, khu phố thực hiện bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%. Về thời gian tổ chức, có 486 thôn, bản, khu phố tiến hành bầu cử cả ngày và 138 thôn, bản, khu phố tổ chức trong buổi sáng.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, công tác chuẩn bị được các địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu bầu Trưởng khu Hồng Gai 1, phường Hồng Gai.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa bàn, giúp cử tri nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử, thời gian và hình thức bầu cử. Cùng với đó, cơ sở vật chất tại 624 điểm bầu cử được chuẩn bị chu đáo; khu vực bỏ phiếu, bàn ghế, hòm phiếu, tài liệu và các điều kiện phục vụ cử tri được bố trí đầy đủ. Công tác trang trí, khánh tiết được thực hiện trang trọng, tạo không khí phấn khởi, dân chủ trong nhân dân.

Tổ bầu cử khu Hồng Gai 1 đóng dấu vào phiếu cử tri.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua lá phiếu, cử tri lựa chọn những người có phẩm chất, uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường đồng thuận và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.