Trường Đại học Hạ Long trao bằng tốt nghiệp năm 2026 và vinh danh thủ khoa các ngành

Ngày 9/8, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Trường Đại học Hạ Long tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ trao bằng tốt nghiệp 2026 của Trường Đại học Hạ Long.

Khóa học 2022–2026, Trường Đại học Hạ Long đã chủ động đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số; đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế và gắn kết với doanh nghiệp. Trong khóa học, Trường đã có 18 sinh viên được cử đi trao đổi tại Đức, Nhật và Hàn Quốc; 120 lượt sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; 223 sinh viên được làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp. Nhiều học sinh, sinh viên được giải thưởng tại các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Theo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2026, hơn 1.000 học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định khi 88,8% sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại Khá trở lên, trong đó loại Giỏi và Xuất sắc chiếm trên 23,1%. Toàn khóa 18 sinh viên được công nhận sinh viên tiêu biểu, 100% số lớp đại học đều có sinh viên được công nhận tiêu biểu toàn khóa.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hạ Long.

Đặc biệt, lễ tốt nghiệp năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Trường Đại học Hạ Long có khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đầu tiên hoàn thành chương trình học. Đây cũng là niên khóa ghi nhận sự mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa ngành học, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn, doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động.

Những kết quả đạt được khẳng định bước chuyển tích cực của Trường Đại học Hạ Long trong nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và gắn kết với doanh nghiệp và mở rộng cơ hội học tập, việc làm cho người học. Qua đó, Nhà trường góp phần cung cấp cho Quảng Ninh và cả nước nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm; đồng thời tạo nền tảng để Nhà trường tiếp tục phát triển theo định hướng tự chủ, hội nhập, từng bước trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của Trường Đại học Hạ Long đạt được trong khóa học 2022-2026. Kết quả tốt nghiệp năm 2026 là minh chứng cho những chuyển biến tích cực đó, đồng thời khẳng định vai trò của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh và cả nước.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ.

Nhấn mạnh, tới đây Quảng Ninh trở thành thành phố với mục tiêu trở thành thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Hạ Long thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Trong đó, ưu tiên xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao; mở mới các ngành đào tạo gắn với định hướng phát triển của tỉnh như công nghiệp bán dẫn, logistics, trí tuệ nhân tạo, kinh tế quốc tế, du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long trao bằng tốt nghiệp cho lưu học sinh Lào.

Cùng với đó, Nhà trường cần giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị đại học; chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên, tăng cường phát triển đảng viên trong sinh viên, góp phần đào tạo lớp trí thức trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Ninh và đất nước.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long trao bằng tốt nghiệp và vinh danh thủ khoa các ngành.

Đồng chí khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ Nhà trường; đồng thời mong muốn các sở, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay xây dựng Trường Đại học Hạ Long trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín cao trong cả nước, trở thành biểu tượng giáo dục đại học của tỉnh.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Hạ Long đã trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và vinh danh các thủ khoa tốt nghiệp các ngành.