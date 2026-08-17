Từ "5 không, 3 sạch, 3 an" đến những mái ấm hạnh phúc

Từ những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai theo hướng thiết thực, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN Quảng Ninh, tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an” được cụ thể hóa thành 11 tiêu chuẩn, bao quát những vấn đề gần gũi với mỗi gia đình. “5 không” gồm không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí; “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an” gồm an toàn, an tâm và an sinh. Đây cũng là nội dung tiêu chí 6.4 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Nếu “5 không, 3 sạch” tạo nền tảng về kinh tế, môi trường và nếp sống thì “3 an” tiếp tục mở rộng giá trị của gia đình hạnh phúc. Để những tiêu chí ấy đi vào cuộc sống, Hội LHPN các cấp đang phát huy vai trò của phụ nữ làm hạt nhân vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.

Hội viên phụ nữ khu phố 1, phường Quang Hanh, thu gom rác thải nhựa để bảo vệ môi trường và gây quỹ an sinh.

Tại phường Quang Hanh, mô hình “Biến rác thành tiền” là một ví dụ sinh động. Chỉ trong tháng 6/2026, mô hình đã thu được hơn 28,3 triệu đồng. Nguồn quỹ được công khai, minh bạch để phục vụ các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những chai nhựa, giấy vụn tưởng như bỏ đi đã trở thành nguồn lực để sẻ chia, qua đó kết nối mục tiêu bảo vệ môi trường với chăm lo an sinh cộng đồng.

Còn tại phường Hồng Gai, từ những đồng tiền nhỏ bé nhưng đều đặn có được qua thu gom phế liệu, hội viên phụ nữ khu phố Trần Hưng Đạo 3 đã tạo thêm nguồn lực thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trước thềm năm học mới. Cách làm cho thấy khi mỗi gia đình, mỗi hội viên cùng chung tay, những hành động nhỏ có thể tạo nên giá trị lớn cho cộng đồng.

Hội LHPN phường Hồng Gai tặng quà cho em Vũ An Nhiên (khu phố Trần Hưng Đạo 3).

Một gia đình hạnh phúc cũng cần có nền tảng kinh tế vững vàng. Vì vậy, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn, khởi nghiệp, nâng cao thu nhập được Hội LHPN các cấp gắn với thực hiện cuộc vận động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN phường Việt Hưng đã phối hợp giải ngân cho 105 trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn 7,55 tỷ đồng; tổng dư nợ do Hội quản lý hơn 31,46 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, giúp nhiều gia đình mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách và sự đồng hành của tổ chức Hội, gia đình bà Lê Thị Bẩy ở khu 2, phường Việt Hưng, đã phát triển mô hình sản xuất tổng hợp trên gần 3ha. Mô hình mang lại doanh thu khoảng 200 triệu đồng/năm, đồng thời trở thành địa chỉ để hội viên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Bà Lê Thị Bẩy (khu 2, phường Việt Hưng) chia sẻ: “Sự kết nối, hỗ trợ vay vốn của Hội Phụ nữ với Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp gia đình tôi có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, gia đình có thêm việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống”.

Thực hiện “5 không, 3 sạch, 3 an” không phải là những tiêu chí xa vời, mà bắt đầu từ chính căn bếp, con ngõ, cách ứng xử giữa các thành viên, việc chăm lo cho trẻ em, phát triển kinh tế và sẻ chia với cộng đồng. Khi mỗi gia đình trở thành một tế bào lành mạnh, tiến bộ, văn minh; mỗi người phụ nữ trở thành hạt nhân tích cực trong vận động người thân cùng thực hiện, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa từ nhà ra khu dân cư, từ thôn bản đến mỗi địa phương. Qua đó góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống.