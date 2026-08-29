UBND tỉnh cho ý kiến về tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, hợp tác kinh tế biên giới

Sáng 29/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, hợp tác kinh tế biên giới trọng điểm. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung rà soát tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đối với các dự án: Thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng; đầu tư xây dựng cầu Bắc Luân III, công trình qua biên giới tại khu vực lối mở Km3+4.

Phát biểu chỉ đạo đối với việc thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các điều kiện để triển khai xây dựng cặp cửa khẩu thông minh Bắc Luân I, II. Trước mắt, các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến mở rộng phạm vi cửa khẩu. Cùng với đó, triển khai ngay các hạng mục sửa chữa, nâng cấp tại khu vực cửa khẩu, bảo đảm điều kiện vận hành các thiết bị thông minh và đáp ứng yêu cầu làm việc của các lực lượng chức năng.

Đối với việc đầu tư xây dựng cầu Bắc Luân III, công trình qua biên giới tại khu vực lối mở Km3+4, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất địa điểm đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch, phạm vi cửa khẩu và các quy định hiện hành.