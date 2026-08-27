Đại công trường Quảng Ninh

Quảng Ninh chính thức lên thành phố. Để có được thành quả đầy tự hào, vinh dự này, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quảng Ninh đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành vượt các chỉ tiêu, tiêu chuẩn của thành phố. Trong đó, hàng loạt những công trình, dự án tầm cỡ, quy mô, chiến lược được Quảng Ninh khởi công, khánh thành trong những năm qua đã và đang tạo động lực, mở không gian phát triển, kết nối nội vùng, liên vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng cho thành phố trẻ hôm nay.

Hẳn toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân trên địa bàn chưa thể quên vào ngày 19/12/2025, Quảng Ninh đã tổ chức đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 31 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng vốn đầu tư lên tới 390.800 tỷ đồng. Đây đều là những công trình, dự án giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ chiến lược, động lực quan trọng để Quảng Ninh tạo nền tảng tái cấu trúc kinh tế, tiếp tục mở rộng không gian phát triển.

Nhiều vị trí nền đường và cầu Dự án Đường ven sông đã cơ bản hoàn thành thi công kết cấu chính. Ảnh: Thành Công

Những công trình, dự án được khởi công, khánh thành vào cuối năm 2025 là một trong những bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hút đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Những công trình, dự án này đã và đang được triển khai đúng tiến độ, có những công trình đã hoàn thành góp phần thúc đẩy tăng trưởng của địa phương nơi đứng chân, cũng như của Quảng Ninh trong thời gian qua.

Giờ đây, Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố. Điều này đã khẳng định hướng đi chiến lược, đúng đắn và sự phát triển hiệu quả, toàn diện về mọi mặt của Quảng Ninh. Và để hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi chào mừng thành phố, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình trọng điểm, như: Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (Uông Bí); Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng II; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Quảng Ninh; Cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng; Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Green Bay Tech tại phường Yên Tử và phường Uông Bí; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (Phong Cốc, Liên Hòa); Cụm công nghiệp Liên Hòa; Đầu tư xây dựng nút giao kết nối đường tỉnh 342 với cao tốc; Xây mới Trường THPT Hoàng Quốc Việt; Cụm công nghiệp Yên Thọ; Nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 Cao Xanh; Tòa nhà khách sạn Thăng Long tại phường Hồng Gai; Cụm công nghiệp Hải Yên; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hoàng Quế; Cụm công nghiệp Phương Nam 2; Nhà máy viên nén gỗ và chế biến lâm sản (phường Vàng Danh); Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại và căn hộ lưu trú Bãi Cháy; Cụm công nghiệp Quảng Đức; Cụm công nghiệp Quảng Thành; Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A, xã Quảng Tân; Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê; Khánh thành Nhà máy sản xuất sợi Ngân Quang; Khánh thành Dự án Cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu.

Nhà thầu Dự án đường sắt tốc độ cao Quảng Ninh - Hà Nội tổ chức thi công tại vị trí nhà ga thuộc phường Tuần Châu. Ảnh: Thành Công

Tổng số vốn đầu tư các dự án, công trình khởi công, khánh thành chào mừng thành phố lên đến gần 47.000 tỷ đồng. Đây đều là những công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng với Quảng Ninh, thể hiện khát vọng vươn lên, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo lực thu hút đầu tư, nhất là thu hút trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, công nghiệp điện tử, bán dẫn vào KCN, cụm công nghiệp; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức.

Cùng với đó là hàng trăm dự án, công trình nâng cấp, chỉnh trang đô thị, khu dân cư, đường giao thông, xây dựng khu vui chơi, nhà văn hóa đã và đang được các xã, phường, đặc khu tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, qua đó làm thay đổi diện mạo đô thị, khu dân cư, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Chứng kiến sự đổi thay, phát triển đột phá, mạnh mẽ, cùng hàng loạt những công trình, dự án nghìn tỷ được khởi công xây dựng trên khắp mọi vùng miền, nhiều người dân, du khách, nhà đầu tư, doanh nghiệp cho rằng, Quảng Ninh như một đại công trường, suốt từ Đông Triều, Quảng Yên đến địa đầu biên giới Móng Cái luôn nhộn nhịp, sôi động tiếng máy móc thi công, cùng khí thế thi đua lao động, sản xuất. Và những công trình, dự án ấy đã, đang đưa Quảng Ninh thay đổi, chuyển mình từng giờ, từng ngày, đưa thành phố trẻ phát triển bứt phá, bền vững, xứng tầm trong tương lai.