UBND tỉnh cho ý kiến về phương án xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

Sáng 6/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về phương án xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Theo phương án dự thảo, năm 2027, Quảng Ninh phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 114.500 tỷ đồng, tăng 55% so với dự toán Trung ương giao năm 2026. Nếu loại trừ các khoản thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và thu hồi vốn nhà nước, dự toán thu năm 2027 tăng 22,3% so với ước thực hiện năm 2026. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 18.500 tỷ đồng, thu nội địa trên 96.000 tỷ đồng, gồm 40.000 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất và trên 56.000 tỷ đồng thu từ thuế, phí. Tổng dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương dự kiến khoảng 27.400 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự toán được xây dựng theo đúng quy định của nhà nước, bảo đảm tích cực, vững chắc, khả thi; bám sát mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH năm 2027, khả năng cân đối của nền kinh tế; đúng chính sách, chế độ, tính đúng, tính đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 phải bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự toán phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, sát thực tiễn, phản ánh đúng tiềm năng, dư địa tăng trưởng, bảo đảm tính tích cực, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí cơ bản thống nhất với phương án dự toán do Sở Tài chính xây dựng, đồng thời yêu cầu Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ các yếu tố tác động đến thu, chi ngân sách để hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trong đó, cần đánh giá kỹ từng nguồn thu, nhất là thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thu từ đất và các nguồn thu còn dư địa nhằm xây dựng dự toán sát thực tế, ổn định, bền vững, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí cũng yêu cầu Thuế Quảng Ninh, Chi cục Hải quan khu vực VIII cùng các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình hoàn thiện dự toán; chủ động cập nhật các yếu tố phát sinh, xây dựng giải pháp điều hành ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán ngân sách được giao.