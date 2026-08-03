Đồng bộ giải pháp quản lý thu ngân sách

Thuế tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Qua đó, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Thuế cơ sở 3 hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn nộp thuế điện tử.

Hiện đang quản lý địa bàn các phường Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông, xã Hải Hòa và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Thuế cơ sở 3 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Ghi nhận tại Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Cẩm Phả - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí phụ trợ phục vụ ngành Than cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 10 tỷ đồng và đã thực hiện nộp thuế hơn 200 triệu đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ông Quách Minh Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Cẩm Phả, cho biết: Cùng với sự phục hồi của hoạt động sản xuất, đơn vị đã được cán bộ thuế khu vực thường xuyên cập nhật chính sách mới, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; qua đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Nhờ đó, việc nộp thuế hiện nay rất nhanh, đơn giản, chúng tôi có nhiều thời gian để tập trung vào sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để công ty phát triển.

Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được Thuế cơ sở 3 triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu.

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp, Thuế cơ sở 3 còn đẩy mạnh triển khai chuyển đổi hộ kinh doanh từ hình thức thuế khoán sang tự kê khai, tự nộp thuế bằng phương thức điện tử. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, bảo đảm minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Chị Nguyễn Thị Ngọc, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Quang Hanh, chia sẻ: Hiện nay tôi đã sử dụng thành thạo phần mềm eTax Mobile, chủ động kê khai doanh thu và nộp thuế thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký. Điều này giúp hộ kinh doanh chúng tôi yên tâm buôn bán, không còn phải mất thời gian đi hỏi hoặc làm các thủ tục giấy tờ như trước.

Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ gần 8.800 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt trên 95% số hộ thuộc diện triển khai. Đồng thời, gần 7.800 hộ đã đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử, góp phần nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt và giảm đáng kể thời gian thực hiện thủ tục cho người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 832 tỷ đồng, bằng 82% dự toán tỉnh giao năm 2026. Trong đó, nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán, như: Thu từ doanh nghiệp địa phương, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và tiền thuê đất… Ông Nguyễn Văn Lừng, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3, Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, Thuế cơ sở 3 tiếp tục phân tích, đánh giá các nguồn thu, tập trung rà soát những lĩnh vực còn tiềm năng như doanh nghiệp phụ trợ ngành Than, doanh nghiệp xây dựng ngoài tỉnh, thương mại điện tử; xây dựng dự toán sát với thực tế theo từng tháng, từng quý và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng công chức để tổ chức thực hiện. Qua đó, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Quang Hanh, chủ động thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile.

Không riêng Thuế cơ sở 3, các đơn vị thuộc Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu phát sinh, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường thanh tra, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong 7 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách ước đạt 56.877 tỷ đồng, bằng 101% dự toán pháp lệnh, đạt 76% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 222% so với cùng kỳ năm trước.

Những tháng cuối năm, Thuế tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục bám sát diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh, chủ động phân tích từng nguồn thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực để xây dựng các giải pháp quản lý phù hợp; tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, quản lý chặt hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các lĩnh vực còn tiềm năng. Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng các dịch vụ thuế điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, tạo nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.