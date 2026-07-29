Vì một Quảng Ninh khỏe mạnh hơn

Quảng Ninh xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững. Vì vậy, tỉnh luôn ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực y tế, từ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đến triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân.

Khi bác sĩ thông báo chỉ số huyết áp lên tới hơn 180 mmHg, ông Hà Thanh Hòa (thôn Quảng Văn, xã Quảng Hà) không khỏi bất ngờ. Trước đó, ông vẫn lao động, sinh hoạt bình thường, chỉ đôi lúc thấy hơi mệt nên nghĩ do tuổi tác. "Tôi không nghĩ mình bị huyết áp cao đến vậy. Nếu hôm ấy không đi khám chắc cũng chẳng biết để theo dõi và điều trị sớm. Tôi đã được các bác sĩ tư vấn về nguy cơ, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và hướng dẫn tiếp tục kiểm tra để điều trị kịp thời" - ông Hòa chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Hà, cho biết: Trường hợp của ông Hòa không phải cá biệt. Qua chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhiều người dân đã được phát hiện mắc cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý về mắt, hoặc có yếu tố nguy cơ khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường đều được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên khoa và tiếp tục theo dõi, quản lý sau khám. Mục tiêu của chương trình không chỉ là tổ chức một đợt khám, mà còn hướng tới quản lý sức khỏe lâu dài cho từng người dân. Sau khám, trạm y tế tiếp tục thực hiện tư vấn, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và phối hợp với các bệnh viện để quản lý, điều trị những trường hợp phát hiện bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Hà, tư vấn cho người dân được phát hiện tăng huyết áp qua khám sàng lọc.

Theo Kế hoạch số 4494/KH-SYT của Sở Y tế, năm 2026, Quảng Ninh dự kiến tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 1,438 triệu người dân, bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu triển khai theo lộ trình. Chương trình nhằm phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ để tư vấn, điều trị kịp thời; đồng thời cập nhật, liên thông kết quả vào Sổ sức khỏe điện tử, từng bước quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Qua đó, góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để triển khai chương trình trên quy mô lớn, ngành Y tế tổ chức khám linh hoạt tại trạm y tế, trường học, cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời huy động các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến khu vực hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn cho tuyến cơ sở. Quy trình khám được xây dựng theo một chiều, từ tiếp đón, khám lâm sàng, cận lâm sàng, đến kết luận, tư vấn; dữ liệu phải được cập nhật lên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc buổi khám. Đến ngày 26/7, toàn tỉnh đã khám sàng lọc cho khoảng 931.000 người và cập nhật kết quả khám sức khỏe của 320.017 người lên hệ thống.

Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với các đơn vị đầu ngành thực hiện thành công quy trình lấy, điều phối mô, tạng từ người hiến chết não, đêm 25/7/2026.

Song song với đầu tư cho y tế cơ sở, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có hệ thống khám, chữa bệnh phát triển hàng đầu cả nước. Đến nay, tỉnh đã có 4 bệnh viện được xếp hạng chuyên sâu, vượt mục tiêu Bộ Y tế đề ra. Nhiều kỹ thuật khó như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, can thiệp thần kinh, ghép thận, ghép giác mạc, điều trị trẻ sinh cực non... đã được thực hiện thường quy tại các bệnh viện trong tỉnh. Các cơ sở y tế của tỉnh đã thực hiện được khoảng 80% kỹ thuật cao thuộc tuyến Trung ương, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến thuộc nhóm thấp nhất cả nước, đứng thứ 3 toàn quốc.

Những kết quả đó được tạo dựng trên nền tảng nhiều chỉ tiêu y tế duy trì ở mức cao. Toàn tỉnh hiện đạt 62,6 giường bệnh, 17,4 bác sĩ, 7,7 dược sĩ và 26,5 điều dưỡng/vạn dân. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,4% dân số. Một số mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW đã hoàn thành trước lộ trình, như tỷ lệ tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%; mỗi trạm y tế có 4-5 bác sĩ; tỉnh có bệnh viện cấp chuyên sâu và bệnh viện lão khoa, hoặc Khoa Lão thuộc Bệnh viện tỉnh.

Đến nay, 100% bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh đã triển khai bệnh án điện tử. Hồ sơ sức khỏe đã được tạo lập, làm sạch cho 98,6% dân số; tỷ lệ liên thông Sổ sức khỏe điện tử đạt 51,81%, đứng thứ 5 cả nước. Ngành Y tế đang triển khai trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đọc phim X-quang, CT, MRI; phát triển khám, chữa bệnh từ xa và từng bước kết nối dữ liệu xét nghiệm giữa các cơ sở y tế.

Theo bác sĩ CKII Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế, thời gian tới ngành tiếp tục củng cố y tế cơ sở, hoàn thành khám sức khỏe toàn dân, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh. Tỉnh sẽ phát triển 12 trung tâm chuyên sâu tại các bệnh viện, ưu tiên các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu và ngoại khoa kỹ thuật cao… đồng thời đẩy nhanh các dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và đầu tư hệ thống Cyclotron, PET/CT. Ngành cũng tiếp tục tham mưu chính sách thu hút, giữ chân bác sĩ; hỗ trợ vận chuyển cấp cứu, người mắc bệnh hiểm nghèo; nghiên cứu miễn phí vắc xin phòng dại cho người dân và vắc xin cúm mùa cho người cao tuổi. Mục tiêu là nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và giúp người dân tiếp cận ngày càng nhiều dịch vụ y tế chất lượng ngay tại Quảng Ninh.