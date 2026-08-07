Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh

Ngày 7/8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh tổ chức Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) với chủ đề xuyên suốt "Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư".

Quang cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã lắng nghe chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu; những xu hướng lớn đang định hình nền kinh tế thế giới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tự động hóa, chuyển đổi năng lượng và kinh tế số; ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics, hàng hải, xây dựng mô hình cảng xanh, cảng thông minh…

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm “Chinh phục công nghệ số - Làm chủ kinh tế xanh".

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên tọa đàm “Chinh phục công nghệ số - Làm chủ kinh tế xanh" với sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp và doanh nhân. Tại phiên toạ đàm, các chuyên gia, doanh nghiệp, doanh nhân đã thẳng thắn trao đổi về vai trò của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển logistics, kinh tế biển, hạ tầng số; thu hút đầu tư chất lượng cao; phát triển nguồn nhân lực; cũng như các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, nguồn vốn, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng logistics, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh. Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết công - tư và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm được chuyên gia, doanh nghiệp và doanh nhân đề xuất.

Các đại biểu bấm nút khai mạc chuỗi chương trình xúc tiến thương mại.

Với cơ chế đối thoại đa chiều, lan toả, cởi mở, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 thực sự trở thành cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ, đóng góp ý kiến cho việc triển khai Nghị quyết 68 và Nghị quyết số 57. Các ý kiến, kiến nghị và sáng kiến tại phiên đối thoại tỉnh Quảng Ninh sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và đưa vào báo cáo chung của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 để trình tại các phiên đối thoại cấp vùng và phiên cấp cao. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp, cơ chế và chính sách nhằm phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại với các hoạt động: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp; kết nối giao thương, ký kết 20 hợp đồng hợp tác, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm; bán hàng đa nền tảng thông qua livestream trên các nền tảng số.

Công ty TNHH Vũ Gia Quảng Ninh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Quảng Ninh ký kết hợp tác.

Hoạt động không chỉ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển thị trường.