Xã Bình Liêu tập trung nâng cao chất lượng vận hành, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Sáng 22/10, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Liêu về tình hình công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Là xã biên giới, địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, khối lượng công việc lớn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy xã Bình Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định, thông suốt, các nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy từng bước ổn định. Trong 9 tháng, xã kết nạp 42 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu; hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên. Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, với 15 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Tổng giá trị sản phẩm của xã trong 9 tháng đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến ngày 15/10, thu ngân sách xã đạt trên 22 tỷ đồng, bằng 144,88% dự toán thành phố giao. Cải cách hành chính, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện nghiêm túc, công tác quản lý, bảo vệ biên giới được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Liêu báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã Bình Liêu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ổn định địa bàn, duy trì tăng trưởng địa phương.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, với những nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi tư duy đổi mới và cách làm quyết liệt, hiệu quả hơn, đồng chí đề nghị: Đảng ủy xã Bình Liêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương mới thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, quyết tâm hành động trong toàn xã.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chuyển mạnh từ truyền đạt chủ trương sang tổ chức thực hiện, chủ động giải quyết công việc, đề cao trách nhiệm cá nhân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất trung thành, trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; chú trọng chất lượng phát triển đảng viên, tạo nguồn kế cận, nhất là ở thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã; có giải pháp phù hợp phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời, tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đảng viên, chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh từ sớm.

Đối với hệ thống chính trị ở các thôn sau sắp xếp, đồng chí yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Cán bộ cơ sở phải sâu sát địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng chí đề nghị xã Bình Liêu tập trung cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung còn chậm, khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai. Các nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, duy trì kiểm đếm, đánh giá kết quả hằng tuần.

Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển địa phương. Xã rà soát các nhiệm vụ chuyển đổi số, xác định rõ những hạn chế, điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào thực chất.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2026, đánh giá thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân; chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2027. Bình Liêu tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.