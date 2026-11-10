Đổi mới sinh hoạt chi bộ từ ứng dụng Bản tin Audio

Đổi mới phương thức cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tiếp cận các nội dung chính thống phục vụ sinh hoạt chi bộ, đầu tháng 11/2026, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio. Với thời lượng cô đọng, cách thể hiện dễ nghe, bản tin tập trung lựa chọn, tóm lược những thông tin và nội dung trọng tâm, giúp cán bộ, đảng viên chủ động cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi. Đây là hình thức truyền tải thông tin linh hoạt, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Buổi sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026 của Chi bộ khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu.

Buổi sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026 của Chi bộ khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu có thêm điểm mới khi Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio được đưa vào sử dụng. Với thời lượng ngắn gọn, nội dung cô đọng, bản tin tập trung lựa chọn, truyền tải những thông tin và vấn đề đáng chú ý trong từng số, giúp cán bộ, đảng viên chủ động cập nhật tình hình ngay cả khi không có điều kiện đọc tài liệu, nhất là những đảng viên cao tuổi.

Đảng viên Nguyễn Văn Bắc, Chi bộ khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu, chia sẻ: “Bản tin sinh hoạt chi bộ Audio tạo thuận lợi để đảng viên, đặc biệt là người cao tuổi, tiếp cận thông tin. Ở độ tuổi chúng tôi, mắt đã kém, việc đọc tài liệu giấy gặp nhiều khó khăn. Nay chỉ cần sử dụng điện thoại là có thể nghe thông tin thời sự, các chủ trương của Trung ương và thành phố. Tôi mong hình thức này tiếp tục được duy trì, đổi mới để ngày càng thiết thực, giúp đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời”.

﻿Đồng chí Vi Thị Hương, Bí thư Chi bộ khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu phát Bản tin sinh hoạt chi bộ Audio cho các đảng viên chi bộ nghe tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026.



Không chỉ hỗ trợ đảng viên tiếp cận thông tin, phiên bản Audio còn là công cụ hữu ích đối với cấp ủy, trực tiếp là bí thư chi bộ trong chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt.

Bí thư Chi bộ khu phố Minh Châu 2 Vi Thị Hương cho biết: “Ngay sau khi tiếp cận Bản tin sinh hoạt chi bộ Audio trên Cổng thông tin điện tử thành phố, tôi đã triển khai sử dụng tại chi bộ. Hình thức này hỗ trợ thiết thực trong xây dựng kế hoạch, lựa chọn và phổ biến nội dung đến đảng viên; đồng thời giảm bớt một số khâu chuẩn bị tài liệu giấy. Nhờ đó, thời gian sinh hoạt được tập trung hơn cho việc trao đổi, thảo luận những vấn đề trọng tâm”.

Các đảng viên chi bộ khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio.

Cùng với Chi bộ khu phố Minh Châu 2, trong tháng 11/2026, bên cạnh việc duy trì Bản tin sinh hoạt chi bộ truyền thống, các chi bộ trên địa bàn thành phố đã từng bước đưa Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio vào tổ chức sinh hoạt định kỳ. Thông qua hình thức này, những thông tin quan trọng, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên được chuyển tải đến đảng viên bằng phương thức trực quan, dễ tiếp nhận. Đặc biệt, bản tin có thể được nghe lại mọi lúc, mọi nơi giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, không bị giới hạn bởi thời gian.

Đánh giá về ý nghĩa của hình thức truyền tải mới, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu Ngô Bình Thuận cho rằng, việc Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio và đưa vào triển khai ở các chi bộ là một cách làm phù hợp, góp phần đưa lượng thông tin đến trực tiếp với đội ngũ đảng viên; đồng thời, hạn chế tình trạng trong quá trình phổ biến, triển khai tại một số chi bộ có thể bỏ sót nội dung. Hình thức truyền tải bằng âm thanh cũng góp phần làm cho buổi sinh hoạt thêm sinh động. Đây là công cụ hỗ trợ thiết thực để các chi bộ nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt, bảo đảm nội dung thông tin được truyền đạt kịp thời, đồng bộ.

Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu đưa Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio vào buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11/2026.

Việc đưa Bản tin sinh hoạt chi bộ phiên bản Audio vào sử dụng thể hiện sự chủ động của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong đổi mới phương thức tuyên truyền, cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Cùng với đổi mới phương thức tiếp cận thông tin trong sinh hoạt chi bộ, chuyển đổi số cũng đang từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động của các tổ chức đảng thông qua việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa dữ liệu đảng viên… Đây là những giải pháp thiết thực nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, tạo nền tảng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ sở đảng trong toàn hệ thống.