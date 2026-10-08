Bình Liêu: Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026

Ngày 8/10, Đảng bộ xã Bình Liêu tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9, khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu chỉ đạo

﻿hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Bình Liêu đã chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị sản phẩm 9 tháng ước đạt trên 367 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 41,3 tỷ đồng. Đã xây dựng làm sạch dữ liệu đất đai được 70.653 thửa, đạt 72,6%; hoàn thành công tác khám sức khoẻ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% công dân thuộc đối tượng khám trên địa bàn. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được duy trì hiệu quả, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 62%, vượt mục tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ đã kết nạp 42 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch năm. Đảng ủy xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hoàn thành 100% việc số hóa và chỉnh lý 1.394 hồ sơ đảng viên; 100% chi bộ ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử phục vụ sinh hoạt. Xã tiếp tục duy trì thành quả không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,6%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn chậm; một số chỉ tiêu về môi trường như tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch hay thu gom rác thải chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ cơ sở chưa đồng đều.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cần tập trung triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026", quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết, kế hoạch đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của thành phố và của xã để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tiễn; khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch cho năm 2027 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, hoàn thiện làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao hiệu quả các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, phát triển du lịch gắn với khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho nhân dân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, giữ vững an ninh trật tự và an ninh biên giới quốc gia...