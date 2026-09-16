Quảng Đức hướng tới nền hành chính hiện đại

Để hướng tới nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã Quảng Đức đã chủ động triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với tinh thần tiên phong đổi mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Đức đã đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đơn vị chủ động thực hiện số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, xử lý theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử gắn với chữ ký số chuyên dùng, đồng thời triển khai rộng rãi việc thanh toán không dùng tiền mặt.

8 tháng năm 2026, trung tâm đã giải quyết đúng và trước hạn 4.547/4.557 hồ sơ, đạt 99,8%. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận, giải quyết 137 TTHC thuộc 2 nhóm dịch vụ công liên thông và 208 TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Đức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đều được công khai minh bạch về tiến độ, thời hạn cùng trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Việc áp dụng hệ thống báo cáo, giám sát tự động trên nền tảng dữ liệu số cũng giúp lãnh đạo địa phương kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Sự chuyển biến tích cực này đã đem lại sự hài lòng rõ rệt cho người dân. Ông Nguyễn Văn Ánh (thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức) chia sẻ: Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục đất đai, tôi được cán bộ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến rất nhiệt tình. Quy trình xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian nên tôi vô cùng phấn khởi và yên tâm.

Tại các phòng, đơn vị chuyên môn, việc chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Bùi Văn Nhân (Tổ Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức) cho biết: Hiện nay, tổ chỉ có 6 cán bộ nhưng phụ trách tới 12 dự án trọng điểm, hầu hết đều nằm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện “việc nhiều, người mỏng”, 100% anh em trong tổ đã chủ động ứng dụng phần mềm AutoCAD và Google Earth trong công tác chuyên môn. Nhờ đó, việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được nhanh chóng, chính xác hơn nhiều so với phương pháp thủ công trước đây.

Theo bà Bùi Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức, bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung tâm đã quán triệt và triển khai sâu rộng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đến từng cán bộ, công chức; đồng thời khai thác hiệu quả và làm chủ hạ tầng công nghệ. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã giúp đơn vị nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cán bộ Phòng Kinh tế, xã Quảng Đức, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý đất đai.

Cũng nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, Quảng Đức đã hoàn thành toàn bộ nội dung của “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về tiến độ và chất lượng. Đến nay, hơn 1.700 hồ sơ đất ở, nhà ở trên địa bàn xã đã được số hóa và cập nhật dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, minh bạch, đồng bộ theo đúng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khơi thông nguồn lực đất đai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết: Chuyển đổi số đã tạo nền tảng vững chắc giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong 8 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của xã đạt hơn 1.160 tỷ đồng, bằng 90,5% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt hơn 16 tỷ đồng, vượt 8,4% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công lũy kế ước đạt hơn 113 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Thời gian tới, Quảng Đức sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh số hóa dữ liệu. Xã tiếp tục khai thác triệt để các nền tảng như VNeID, dịch vụ công trực tuyến và hệ thống dữ liệu quốc gia hướng tới mục tiêu cắt giảm tối đa thời gian, chi phí, mang lại sự thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.