“Xây dựng bản đồ theo dõi, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài cho người dân toàn tỉnh”

Lần đầu tiên, Quảng Ninh triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân trên quy mô lớn, tạo nền tảng để mỗi người dân được theo dõi, quản lý sức khỏe xuyên suốt vòng đời. Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xung quanh nội dung này, Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.

- Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân trên quy mô lớn. Đồng chí cho biết ý nghĩa của chương trình đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và mục tiêu mà ngành Y tế hướng tới? + Chương trình khám sức khỏe toàn dân là một trong những chủ trương lớn của tỉnh nhằm chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang "chăm sóc và quản lý sức khỏe chủ động". Điều quan trọng nhất không chỉ là giúp người dân được khám miễn phí, phát hiện sớm bệnh tật, mà còn xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ cho từng người dân để quản lý sức khỏe xuyên suốt. Qua chương trình, các bệnh lý không lây nhiễm, bệnh mạn tính hoặc các yếu tố nguy cơ sẽ được phát hiện sớm, từ đó có kế hoạch tư vấn, điều trị và quản lý ngay tại tuyến y tế cơ sở, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác dự báo dịch tễ, hoạch định chính sách y tế và thực hiện chuyển đổi số ngành Y tế theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai trên quy mô lớn trong toàn tỉnh.

- Để bảo đảm kết quả khám phản ánh đúng thực trạng sức khỏe của người dân, ngành Y tế đã triển khai những giải pháp gì, thưa đồng chí?

+ Chương trình khám sức khỏe toàn dân được ngành Y tế triển khai đồng bộ theo kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Y tế, với mục tiêu bảo đảm mỗi người dân được khám thực chất, đúng quy trình và có dữ liệu sức khỏe chính xác để quản lý lâu dài. Để đạt mục tiêu đó, chúng tôi tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, bảo đảm nguồn nhân lực và tổ chức khám khoa học. Ngành Y tế huy động đội ngũ chuyên môn từ các trạm y tế, bệnh viện công lập và các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia chương trình; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo để hướng dẫn chuyên môn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Thứ hai, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng và an toàn. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đầy đủ danh mục khám và chỉ định cận lâm sàng theo quy định của Bộ Y tế; chuẩn bị sẵn sàng các phương án cấp cứu và xử lý sự cố chuyên môn. Đối với những trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ, người dân sẽ được tư vấn, quản lý, theo dõi và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát và chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe. Sở Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình triển khai. Song song với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh phải cập nhật đầy đủ kết quả khám lên hệ thống phần mềm quản lý, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ, sẵn sàng liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID.

Hiện ngành Y tế cũng đang triển khai chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa và đối soát dữ liệu y tế nhằm nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Chúng tôi xác định, kết quả của chương trình không chỉ dừng ở việc khám, phát hiện bệnh sớm mà còn hình thành hồ sơ sức khỏe tin cậy cho mỗi người dân, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục trong những năm tiếp theo.

- Sau khi hoàn thành đợt khám, ngành Y tế sẽ khai thác và sử dụng dữ liệu sức khỏe như thế nào để quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi bệnh tật, tư vấn điều trị và giúp người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục ngay tại cơ sở?

+ Giá trị lâu dài của chương trình không chỉ nằm ở việc đánh giá sức khỏe tại một thời điểm, mà quan trọng hơn là hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ, chính xác, phục vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân trong suốt quá trình về sau. Trước hết, ngành Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh số hóa, cập nhật và lưu trữ đầy đủ kết quả khám trên hệ thống V20 tại trạm y tế hoặc HIS tại bệnh viện; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu để sẵn sàng liên thông với Sổ sức khỏe điện tử và VNeID.

Một nhiệm vụ rất quan trọng là làm sạch và đồng bộ dữ liệu, ngành Y tế phối hợp triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế; rà soát, xử lý các trường hợp sai lệch, xác minh và đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là điều kiện để dữ liệu sức khỏe của mỗi người dân được quản lý thống nhất, chính xác. Trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa, kết quả khám sẽ từng bước liên thông với sổ sức khỏe điện tử và VNeID, giúp người dân thuận tiện tra cứu, theo dõi và chủ động quản lý sức khỏe của mình.

Quan trọng hơn, dữ liệu sau khám sẽ được sử dụng để theo dõi bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục tại tuyến cơ sở. Những trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ sẽ được cơ sở y tế quản lý, theo dõi, tư vấn và hỗ trợ chuyển tuyến khi cần thiết. Qua đó, cán bộ y tế tại trạm y tế xã, phường có thêm cơ sở để tư vấn, theo dõi tình trạng sức khỏe và chăm sóc người dân sát với nhu cầu thực tế. Dữ liệu này là "tấm bản đồ" để các y, bác sĩ tại trạm y tế xã, phường có thể tư vấn điều trị sát sao, xử trí cấp cứu kịp thời và duy trì việc chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài cho từng người dân ngay tại địa bàn sinh sống.

Có thể nói, chương trình khám sức khỏe toàn dân không phải là một đợt khám đơn lẻ, mà là bước khởi đầu để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu, từ phát hiện sớm, quản lý nguy cơ đến theo dõi và chăm sóc lâu dài ngay tại cơ sở. Sở Y tế Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh quản trị dữ liệu y tế đúng quy định, an toàn, minh bạch và bảo mật, nhằm đem lại lợi ích thiết thực nhất trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!