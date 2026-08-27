Xây “lá chắn” phòng, chống ma túy

Với đặc thù là địa phương biên giới, có đường bộ, đường biển, hệ thống cửa khẩu, cảng biển, cùng hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển mạnh, Quảng Ninh luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.

Công tác phòng chống ma túy được cấp ủy, chính quyền các cấp của Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công an, biên phòng, hải quan, cùng các lực lượng liên quan cũng thường xuyên tăng cường nắm tình hình, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng phạm tội.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Ninh phối hợp với Công ty Xanh SM tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với đội ngũ lái xe taxi của công ty.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng của Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý 447 vụ với 1.091 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 46% về số vụ và 43,9% về số đối tượng so cùng kỳ năm 2025). Trong đó, 380 vụ với 830 đối tượng bị xử lý hình sự; thu giữ 10,54kg heroin, 107kg ma túy tổng hợp, hơn 420g cần sa khô, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài hành vi mua bán, tàng trữ nhỏ lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động giao dịch ma túy trên không gian mạng cũng có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, ví điện tử để liên lạc, giao dịch, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra. Trên tuyến biên giới, tình hình cơ bản được kiểm soát, song nguy cơ các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động XNK và giao thương để vận chuyển ma túy vẫn hiện hữu.

Tiêu biểu như ngày 27/6/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở khu phố Hải Hòa 8, phường Móng Cái 1. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1993, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tàng trữ số lượng lớn tang vật, gồm nhiều chai nhựa chứa chất lỏng ma túy Etomidate và tinh dầu thơm; 36 đầu Pod chứa sẵn chất lỏng ma túy Etomidate; 17 thân máy thuốc lá điện tử; 420 đầu Pod rỗng, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc pha trộn, sang chiết ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an xác định đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ giao hàng để vận chuyển ma túy. Lực lượng công an đã làm rõ các đối tượng liên quan; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt các bị can.

Ngày 5/2/2026, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Ninh, TAND khu vực 1 - Quảng Ninh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thành Chung, trú tại khu Hồng Hà 7, phường Hạ Long, về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với tấn công mạnh các đường dây, ổ nhóm, Quảng Ninh xác định phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở là giải pháp căn cơ. Tính đến tháng 6/2026, trên địa bàn Quảng Ninh có 1.237 người nghiện có hồ sơ quản lý (giảm 18,2% so cùng kỳ); 563 người sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 26,1%); 532 người được quản lý sau cai.

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Ninh đã tiếp nhận, quản lý 793 lượt người; giải quyết cho 237 người hoàn thành chương trình trở về địa phương và hiện quản lý 556 người. Người cai nghiện được cắt cơn an toàn, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, tham gia lao động trị liệu, văn hóa, thể thao. Hoạt động cai nghiện từng bước gắn với phục hồi sức khỏe, thay đổi nhận thức và chuẩn bị điều kiện trở lại cộng đồng.

Công an Quảng Ninh cũng triển khai Đề án số 189 về tăng cường quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng và tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện. Đề án hướng tới tháo gỡ khó khăn của người sau cai, nhất là thiếu nghề nghiệp, việc làm và thu nhập. Khi có sinh kế ổn định, được gia đình, cộng đồng đồng hành, nguy cơ tái nghiện và vi phạm pháp luật sẽ từng bước được hạn chế.

Nỗ lực phòng chống ma túy còn được cụ thể hóa bằng việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đến hết tháng 6/2026, Quảng Ninh đã công nhận 14 địa bàn đạt tiêu chí không ma túy; đến cuối năm phấn đấu xây dựng thêm ít nhất 6 địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030 có hơn 50% địa bàn cấp xã không ma túy, tiến tới xây dựng thành phố Quảng Ninh không ma túy.

Tại cơ sở, các mô hình “Trường học không ma túy”, “Thôn, khu không ma túy” được gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền được chuyển từ phổ biến chung sang cảnh báo theo nhóm, chú trọng đối với thanh, thiếu niên, học sinh, công nhân, người lao động tại nhà trọ, công trường và cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, gần 2.000 người đã tham gia giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, góp phần lan tỏa lối sống an toàn, lành mạnh.

Phòng chống ma túy là cuộc đấu tranh lâu dài, không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách. Khi mỗi người dân chủ động phòng ngừa, mỗi gia đình trở thành một “pháo đài”, mỗi khu dân cư giữ vững đoàn kết và cảnh giác, “lá chắn” bảo vệ cộng đồng tại Quảng Ninh sẽ ngày càng vững chắc, góp phần đẩy lùi ma túy, giữ bình yên cho nhân dân.