Đông Mai: Xây dựng ý thức phòng, chống ma túy từ cơ sở

Phường Đông Mai là địa bàn công nghiệp, dân cư biến động nên công tác phòng, chống ma túy luôn đặt ra yêu cầu cao.

Đông Mai có khu công nghiệp tập trung đông lao động, cùng gần 200 khu nhà trọ với hơn 1.500 phòng cho thuê. Lượng người từ nhiều địa phương đến làm việc, sinh sống thường xuyên biến động khiến việc nắm người, nắm hộ, quản lý cư trú trở thành một trong những yêu cầu quan trọng để phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy từ sớm.

Qua rà soát, đánh giá, phường Đông Mai xác định tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, bột phát. Một số đối tượng nghiện có sự móc nối với người trong và ngoài địa bàn để sử dụng hoặc chia nhỏ ma túy bán lại kiếm lời, chủ yếu là ma túy “đá”. Đáng chú ý, các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... có xu hướng tác động tới giới trẻ, đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nhận diện nguy cơ đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và công nhân.

Lực lượng chức năng phường Đông Mai nắm tình hình tại khu nhà trọ trên địa bàn.

Để công tác phòng ngừa đi sâu xuống cơ sở, phường phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách những khu phố trọng điểm, nhất là khu vực tập trung nhiều nhà trọ gần khu công nghiệp; phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng an ninh ở cơ sở tuyên truyền, vận động, nắm tình hình. Nội dung phòng, chống ma túy được đưa vào các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý với cán bộ khu phố để kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh và thống nhất biện pháp xử lý.

Cùng với đó, việc ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy được triển khai tới cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học và hộ dân. Lực lượng Công an duy trì rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai cùng các trường hợp có biểu hiện, nguy cơ liên quan đến ma túy. Trên cơ sở phân loại cụ thể, từng trường hợp được áp dụng biện pháp kiểm tra, quản lý, giáo dục phù hợp, đồng thời phục vụ việc nắm tình hình và phát hiện các mối liên hệ, điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Công an phường Đông Mai tuyên truyền phòng chống ma túy cho đại diện các đơn vị trong KCN Đông Mai.

Bà Nguyễn Thị Hằng, chủ nhà trọ khu Trại Cỏ, cho biết: “Những hộ kinh doanh nhà trọ như chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến nên nếu có vấn đề gì là trực tiếp điện báo luôn cho lực lượng công an phường. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người thuê trọ nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ bản thân”.

Anh Nguyễn Xuân Hoàng, Công ty Tonly Việt Nam, KCN Đông Mai, chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, chúng tôi cập nhật thêm được nhiều thông tin, quy định mới, nhất là về thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử và các loại ma túy khác. Từ những nội dung được phổ biến, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền trong công ty, đồng thời tăng cường quản lý để bảo đảm an toàn cho người lao động và hoạt động sản xuất”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường Đông Mai phát hiện 7 vụ, 22 đối tượng liên quan đến ma túy; trong đó có 3 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 18 đối tượng. Ba điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy được đưa vào diện đấu tranh và đã thanh loại theo quy định. Phường quản lý 17 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm 7 người sử dụng trái phép chất ma túy, 4 người nghiện đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và 6 người bị quản lý sau cai nghiện.

Thiếu tá Khổng Văn Hoằng, Phó Trưởng Công an phường Đông Mai, cho biết: “Lực lượng Công an xác định tuyên truyền là biện pháp quan trọng để người dân hiểu rõ tác hại và chủ động tránh xa ma túy. Thời gian tới, Công an phường tiếp tục tham mưu tăng cường rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các trường hợp có biểu hiện sử dụng; thực hiện kiểm tra, quản lý theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết tại hộ gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp”.

Xây dựng phường không ma túy là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chủ động và bền bỉ ngay từ cơ sở. Khi từng địa bàn được nắm chắc, nguy cơ được phát hiện sớm và trách nhiệm phòng ngừa trở thành ý thức chung, hiệu quả phòng, chống ma túy mới có thể được củng cố vững chắc.