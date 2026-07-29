100% trường đại học, cao đẳng hưởng ứng Chiến dịch Mùa hè xanh 2026

Nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Chiến dịch Mùa hè xanh từ ngày 1/6/2026 đến ngày 31/8/2026 được Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ tại 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hạ Long ra quân tại xã Hoành Mô.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ các địa phương giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, nhất là tại các xã, phường còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Các hoạt động của Chiến dịch Mùa hè xanh nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Toàn tỉnh đã thành lập 17 đội hình tình nguyện với hơn 285 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trực tiếp tham gia chiến dịch.

Các đội hình triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tham gia chuyển đổi số, mở các lớp "Bình dân học vụ số", lớp kỹ năng, năng khiếu và ngoại ngữ miễn phí; thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; phối hợp quảng bá du lịch địa phương; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Thường trực Tỉnh Đoàn thăm tặng quà Đội hình "Mùa hè xanh" tại xã Hoành Bồ.

Thông qua các hoạt động, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 góp phần hỗ trợ các địa phương giải quyết những nhu cầu thực tiễn, đồng thời lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Ninh đối với cộng đồng.