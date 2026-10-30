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19.040 tỷ đồng - là giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố 10 tháng qua

Báo Quảng Ninh trên
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#giải ngân #đầu tư công

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