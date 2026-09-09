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Kinh tế

2.674 - là số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được thành lập mới tại Quảng Ninh từ đầu năm đến nay

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Mỗi ngày một con số

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