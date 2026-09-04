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31,77% - là mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo lũy kế 8 tháng năm 2026 của Quảng Ninh

Báo Quảng Ninh trên
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Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#công nghiệp #chế biến #chế tạo

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