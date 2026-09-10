Công nghiệp xanh để phát triển bền vững

Trong mọi giai đoạn phát triển, Quảng Ninh luôn kiên định quan điểm "Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, vì vậy, trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, TP Quảng Ninh luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường, có các giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất áp lực lên môi trường sống.

Phân xưởng Sản xuất dầu nhờn 12/11 (Công ty CP Vật tư - TKV) vận hành dây chuyền sản xuất dầu nhờn.

Quảng Ninh là trọng điểm thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI. Thời gian qua, các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp (KCN) luôn chủ động các giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng triển khai các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, bền vững của địa phương. Các nhà đầu tư trong KCN chú trọng các ngành nghề sản xuất thân thiện với môi trường, áp dụng những công nghệ tiên tiến, đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên đầu vào, nhất là nước, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng nước thô trong các KCN từ mức 95% còn khoảng 75%. Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, 100% KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, từng bước hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ KCN, KKT đạt tiêu chuẩn xanh, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn trong sử dụng nước và xử lý chất thải rắn.

Đây không chỉ là định hướng phát triển bền vững, mà còn được kỳ vọng trở thành lợi thế cạnh tranh để địa phương thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các nhà đầu tư quốc tế. Nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao trong các ngành công nghiệp trọng điểm như dệt công nghệ cao, lắp ráp ô tô, xe điện, cơ khí chế tạo, sản xuất điện tử, pin năng lượng… được triển khai tại các KCN: Đông Mai, Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Việt Hưng, Cảng biển Hải Hà… tạo thành chuỗi sản xuất mới mang tính cạnh tranh quốc tế.

Quảng Ninh cũng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng sản xuất manh mún, phân tán trong khu dân cư, từ đó đưa công tác quản lý và kiểm soát môi trường vào nền nếp. Mới đây, Dự án CCN Hoành Bồ 1 (xã Thống Nhất) khởi công do Công ty TNHH Long Đại Thắng làm chủ đầu tư, dự kiến thời gian triển khai trong 48 tháng. Với tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, quy mô xây dựng trên 72ha, dự án này khi đi vào hoạt động trở thành khu vực tập trung các cơ sở sản xuất hiện còn đang hoạt động phân tán trong khu dân cư.

Đến nay, Quảng Ninh mở rộng được tổng số 19 CCN; phấn đấu đến năm 2030 có 36 CCN, tiếp tục mở rộng lên 45 CCN vào năm 2050. Tất cả các CCN mới được định hướng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, khuyến khích ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, từng bước hình thành cụm công nghiệp xanh, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Trụ sở điện lực Quảng Ninh lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Đặc biệt, để thu hút mạnh nhà đầu tư vào hoạt động trong CCN, mới đây, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư vào CCN trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Với những chính sách ưu đãi sẽ đẩy nhanh việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào các CCN, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ môi trường.

Trước yêu cầu đổi mới trong chuyển đổi xanh, tại Quảng Ninh, TKV dành khoảng 1.100 tỷ đồng mỗi năm cho công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, chủ động đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các đơn vị khai thác; hoạt động vận chuyển, sàng tuyển và tiêu thụ than từng bước được tổ chức theo hướng hạn chế phát tán bụi ra môi trường; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi để nâng cao năng suất, an toàn và hiệu quả sản xuất, từng bước kiến tạo một ngành công nghiệp xanh hơn, hiện đại hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

Cùng với đó, việc sử dụng điện mặt trời mái nhà đang được các đơn vị, hộ gia đình quan tâm lựa chọn. Đến hết tháng 7/2026, toàn thành phố ghi nhận 1.291 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt đạt khoảng 88,91 MWp. Trong đó, có 310 khách hàng phát điện dư lên lưới với tổng công suất 3,78 MWp và 981 khách hàng đầu tư hệ thống theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 85,13 MWp. Cũng trong năm học 2026-2027, cùng với việc triển khai đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện, thành phố lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các trường học. Đây là những bước đi thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục xanh, hiện đại, an toàn, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của thành phố.

Mới đây, UBND TP Quảng Ninh có văn bản triển khai Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch- đẹp” trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Các đơn vị, địa phương triển khai phong trào thi đua, đảm bảo 100% CBCCVC-LĐ, LLVT, đoàn viên, hội viên được phổ biến, quán triệt, gương mẫu tham gia thực hiện phong trào thi đua; xây dựng mô hình “cơ quan, đơn vị Xanh - sạch - đẹp”; đẩy mạnh ứng dụng văn phòng điện tử, thực hiện tiết kiệm điện, nước và văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị…