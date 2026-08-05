59 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về ATTP trong tháng 7

Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh có 59 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do các sở, ngành và UBND các địa phương thực hiện với tổng số tiền xử phạt trên 379 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký nhưng không đăng ký…

Các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra tại hộ kinh doanh trên địa bàn phường Móng Cái 3. Ảnh: Tuấn Anh (CDC Quảng Ninh)

Trong đó, có 7 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hành vi vi phạm mức độ và nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Cụ thể: Ông Lê Văn Thảo (phường Móng Cái 1) bị xử phạt 90 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm; Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Suối Yến (phường Móng Cái 3) bị xử phạt 26,5 triệu đồng do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực và khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký; Cơm sạch Bà Liên 2 - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hương Anh Chi (phường Bãi Cháy) bị xử phạt 25 triệu đồng và hộ kinh doanh Trần Văn Huân 73 (Khách sạn Island, đặc khu Cô Tô) bị xử phạt 12,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các trường hợp gồm ông Bùi Đình Việt (phường Bình Khê), hộ kinh doanh rang xay đóng gói cà phê - hạt điều Đỗ Văn Toàn (phường Bãi Cháy) và hộ kinh doanh Lê Thị Hiền (phường Hà Lầm) cùng bị xử phạt 12 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.