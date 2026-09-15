Abbott chi 385 triệu USD dàn xếp vụ khiếu kiện về sữa công thức

Abbott Laboratories sẽ trả 385 triệu USD để dàn xếp các khiếu kiện liên quan cuộc điều tra về nguy cơ nhiễm khuẩn tại nhà máy sữa công thức ở Sturgis, bang Michigan - nhà máy sản xuất sữa công thức trẻ em lớn nhất nước Mỹ. Việc nhà máy đóng cửa và thu hồi sản phẩm từng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt sữa công thức trên toàn nước Mỹ năm 2022.

Biển hiệu tại một cơ sở của Abbott Laboratories ở Lake Forest, bang Illinois (Mỹ). Ảnh: AP.

Các vấn đề tại nhà máy Sturgis từng khiến Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện và Abbott phải thu hồi nhiều loại sữa công thức dạng bột, trong đó có thương hiệu Similac. Đợt thu hồi diễn ra trong bối cảnh nguồn cung sữa công thức tại Mỹ vốn đã căng thẳng do gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng tích trữ hàng hóa trong thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế vì đại dịch COVID-19.

Abbott ngày 14/9 cho biết, thỏa thuận trị giá 385 triệu USD không đồng nghĩa với việc công ty thừa nhận sai phạm hoặc trách nhiệm pháp lý. Thỏa thuận cũng giải quyết một số vụ kiện do các bên tố giác và tổng chưởng lý của một số bang khởi xướng.

Theo Abbott, các cơ quan quản lý đã xét nghiệm những sản phẩm chưa mở bao bì được lấy từ nhà của các trẻ sơ sinh nằm trong diện điều tra vào thời điểm thu hồi năm 2022 và không phát hiện vi khuẩn Cronobacter sakazakii. Đây là loại vi khuẩn có thể gây bệnh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ.

Công ty cũng khẳng định chưa từng có sản phẩm sữa công thức Abbott chưa mở bao bì và đã được phân phối ra thị trường nào có kết quả xét nghiệm dương tính với Cronobacter sakazakii.

Cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ về vụ việc sau đó đã được khép lại dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhà máy Sturgis đóng cửa vào tháng 2/2022 sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) bắt đầu điều tra. Cơ sở này hoạt động trở lại vào tháng 6 cùng năm.

Việc nhà máy lớn nhất nước Mỹ ngừng sản xuất đã khiến tình trạng thiếu sữa công thức trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden phải nới lỏng quy định nhập khẩu đối với các nhà sản xuất nước ngoài, tổ chức vận chuyển sữa công thức bằng đường hàng không từ châu Âu và áp dụng các biện pháp khẩn cấp liên bang để ưu tiên sản xuất trong nước.