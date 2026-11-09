Tăng tốc thi công đường ven sông

Trong không khí thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, trên công trường dự án đường ven sông, đoạn từ đường tỉnh 338 đến Đông Triều, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện nền, mặt đường và tổ chức thảm bê tông nhựa tại những vị trí đủ điều kiện. Việc tăng tốc hoàn thành các hạng mục góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Các nhà thầu đẩy nhanh thi công thảm nhựa dự án đường ven sông.

Dự án đường ven sông, đoạn từ đường tỉnh 338 đến Đông Triều có chiều dài hơn 40km, được xác định là trục động lực mới khu vực phía Tây thành phố, một trong những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển. Sau thời gian triển khai với nhiều khó khăn, đến nay, dự án đang bước vào giai đoạn tập trung hoàn thiện các hạng mục, quyết tâm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đóng góp vào tăng trưởng chung của ngành xây dựng và của Quảng Ninh.

Hưởng ứng thi đua 90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 của thành phố, thời điểm này trên công trường, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những phần việc có thể triển khai ngay, nhất là các đoạn đã cơ bản hoàn thành xử lý nền, đủ điều kiện thi công kết cấu áo đường. Các công đoạn cấp phối, hoàn thiện mặt đường, tổ chức thảm bê tông nhựa được đẩy nhanh, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống thoát nước, đường dẫn cầu, điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ. Việc tổ chức thi công được tính toán theo từng đoạn tuyến, bảo đảm khi hoàn thành công đoạn trước sẽ chuyển ngay sang công đoạn tiếp theo, hạn chế thời gian chờ đợi, tránh để máy móc, nhân lực phải dừng việc.

Đối với các hạng mục cầu, đến nay cơ bản 12/13 cầu hoàn thành kết cấu chính, chuyển sang thi công đường dẫn, hoàn thiện mặt cầu và các hạng mục liên quan. Riêng cầu Sông Uông tiếp tục được triển khai các công đoạn thi công kết cấu dầm. Hệ thống điện chiếu sáng cũng được tổ chức thực hiện với các hạng mục đường ống kỹ thuật, móng và lắp đặt cột đèn, trạm biến áp. Các phần việc này được chủ đầu tư yêu cầu phối hợp chặt chẽ với tiến độ hoàn thiện nền, mặt đường để bảo đảm tính đồng bộ khi đưa tuyến vào khai thác.

Công trường xây dựng đường ven sông.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn nước rút, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát tiến độ từng gói thầu, yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo ngày, tuần; xác định cụ thể khối lượng phải hoàn thành và giá trị giải ngân tương ứng. Những vị trí đủ điều kiện phải tập trung thi công dứt điểm, ưu tiên các hạng mục có khả năng hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán trong năm. Các nhà thầu chủ động bố trí thêm nhân lực, thiết bị thi công thảm, lu lèn, vận chuyển vật liệu; tổ chức tăng ca, tăng kíp, bảo đảm nguồn cung liên tục, không để thiếu vật liệu làm gián đoạn dây chuyền thi công.

Song song với đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được yêu cầu thực hiện nghiêm. Đối với kết cấu nền, mặt đường, từng công đoạn phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng trước khi chuyển bước thi công và nghiệm thu. Hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán cũng được hoàn thiện song hành với khối lượng thực hiện, hạn chế tình trạng công trình đã hoàn thành, nhưng chậm lập hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn những tháng cuối năm tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Mỗi khối lượng xây lắp dự án đường ven sông được hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán của dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách, tạo giá trị tăng thêm cho ngành xây dựng, vận tải, cung ứng vật liệu và các lĩnh vực liên quan.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự chủ động của chủ đầu tư và các nhà thầu, từng hạng mục đang được tập trung hoàn thiện, từng khối lượng xây lắp được đẩy nhanh để chuyển hóa thành giá trị giải ngân. Quyết tâm đưa đường ven sông về đích không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026 mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối của Quảng Ninh.