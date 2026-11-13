Album “Lux” của Rosalía giành giải Album của năm tại Latin Grammy 2026

Ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalía đã giành giải Album của năm tại lễ trao giải Latin Grammy lần thứ 27, diễn ra tối 12/11 tại Las Vegas (Mỹ), với album "Lux". Đây là lần thứ ba nữ ca sĩ nhận giải thưởng này, sau các album El Mal Querer (2018) và Motomami (2022).

Ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalía xúc động khi lên nhận giải Album của năm ﻿tại lễ trao giải Latin Grammy lần thứ 27. Ảnh: AP

Xúc động khi nhận giải, Rosalía chia sẻ bài phát biểu của mình bằng tiếng Tây Ban Nha.

"Đây là lần thứ ba tôi nhận được giải thưởng này. Nếu El Mal Querer từng mang đến cho tôi cảm giác như một giấc mơ, Motomami là một thử nghiệm đầy mạo hiểm, thì Lux lại là một hành trình hoàn toàn mới, đưa tôi đến những trải nghiệm chưa từng có. Album thể hiện chân thực con người và những suy nghĩ của tôi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi người có thể nói lên sự thật của riêng mình", Rosalía chia sẻ.

“Lux” gây chú ý với phong cách âm nhạc giàu tính thử nghiệm, kết hợp nền tảng đào tạo cổ điển của Rosalía với những bản phối dàn nhạc quy mô lớn. Album lấy cảm hứng từ cuộc đời các vị thánh nữ. Ca khúc “La Perla” trong album cũng giành giải Bài hát của năm.

Một trong những điểm nhấn của đêm trao giải là màn trình diễn của Daddy Yankee, nghệ sĩ được vinh danh Nhân vật của năm 2026. Được mệnh danh là “Vua Reggaeton”, nam ca sĩ người Puerto Rico trình diễn loạt bản hit gắn liền với sự nghiệp, trong đó có “Gasolina” và “Despacito”, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời như Bizarrap, Bad Gyal và Feid.

Ở các hạng mục đáng chú ý khác, Milo J giành giải Bản thu âm của năm với ca khúc “Niño”; Karol G được vinh danh ở hạng mục Album nhạc đô thị với “Tropicoqueta”; còn ca sĩ người Colombia Aria Vega nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Nhà sản xuất âm nhạc Edgar Barrera cũng lập dấu mốc khi nâng tổng số giải Latin Grammy trong sự nghiệp lên 30, trở thành người sở hữu nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử lễ trao giải, vượt qua kỷ lục 29 giải của René Pérez.