Giao lưu cộng đồng dân tộc Sán Dìu TP Quảng Ninh năm 2026

Tối 8/11, tại Làng Văn hóa dân tộc Sán Dìu, thôn Bình Dân, đặc khu Vân Đồn, Ban liên lạc cộng đồng dân tộc Sán Dìu TP Quảng Ninh tổ chức Chương trình giao lưu cộng đồng dân tộc Sán Dìu năm 2026. Chương trình có sự tham dự của đại diện Trung tâm Bảo tồn và Phát triển văn hóa người Sán Dìu Việt Nam, lãnh đạo đặc khu Vân Đồn cùng đông đảo nghệ nhân, bà con dân tộc Sán Dìu.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, bà con tham quan Trung tâm Bảo tồn văn hóa Sán Dìu, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Chương trình có chủ đề “Đoàn kết cộng đồng Sán Dìu - Gìn giữ bản sắc, kết nối và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”, với sự tham gia của đại diện cộng đồng, nghệ nhân, người có uy tín, các CLB dân ca Soọng cô, đội văn nghệ và những người yêu thích văn hóa Sán Dìu trên địa bàn thành phố.

Buổi tối diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục hát Soọng cô, trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện trích đoạn đám cưới Sán Dìu và giao lưu giữa các CLB, đội văn nghệ.

Chương trình dự kiến có sự tham gia của khoảng 160 người gồm đại diện các địa phương, cộng đồng dân tộc Sán Dìu, nghệ nhân, người thực hành dân ca Soọng cô, các câu lạc bộ và đội văn nghệ.

Hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng dân tộc Sán Dìu; tạo điều kiện để các nghệ nhân, câu lạc bộ trao đổi kinh nghiệm, duy trì thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần gìn giữ tiếng nói, dân ca Soọng cô, trang phục, phong tục, ẩm thực và tri thức dân gian của đồng bào Sán Dìu.

Các tiết mục múa, hát Soọng cô ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu.

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó các đại biểu, nghệ nhân và thành viên cộng đồng tham quan không gian văn hóa Sán Dìu; tìm hiểu phong tục, trang phục, đời sống sinh hoạt truyền thống; giao lưu, trải nghiệm làm bánh bạc đầu.

Chương trình giao lưu làm phong phú hoạt động của cộng đồng người Sán Dìu Quảng Ninh đồng thời góp phần phát huy giá trị của Làng Văn hóa dân tộc Sán Dìu tại đặc khu Vân Đồn, quảng bá bản sắc văn hóa cộng đồng gắn với các hoạt động văn hóa và du lịch địa phương.