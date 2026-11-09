Chương trình nghệ thuật “Đảng là mùa xuân người thợ”

Tối 8/11, tại Nhà văn hóa công nhân Hà Tu, UBND phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Lễ tuyên dương các gia đình thợ mỏ tiêu biểu và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đảng là mùa xuân người thợ”.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tiết mục “Đảng là mùa xuân người thợ”, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hòa An.

Đêm diễn nghệ thuật “Đảng là mùa xuân người thợ” mở màn với tiết mục trống hội “Hào khí trời Nam”, tiếp nối là 10 tiết mục ca múa nhạc dàn dựng công phu, chia làm 3 chủ đề: “Niềm tin theo Đảng - Tình ca người thợ”, “Sắc màu văn hóa - Tình yêu quê hương” và “Tổ quốc nơi đầu sóng”.

Chương trình nghệ thuật có nhiều tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương Vùng mỏ và người công nhân ngành Than, góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào về truyền thống quê hương.

Đại biểu tặng hoa và chứng nhận tuyên dương 10 gia đình thợ mỏ tiêu biểu.

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ năm 2026, phường Hà Tu tổ chức lễ tuyên dương 10 gia đình thợ mỏ tiêu biểu đại diện cho công nhân các đơn vị Than Hà Tu, Than Núi Béo và Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin; 8 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 8 khu phố trên địa bàn phường. Đây là hoạt động tôn vinh tinh thần đại đoàn kết, sự gắn bó nghĩa tình và những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Chương trình là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh kiên cường và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của các thế hệ công nhân Vùng mỏ; khơi dậy niềm tự hào, ý chí thi đua lao động sản xuất và trách nhiệm tiếp nối truyền thống ngành Than.