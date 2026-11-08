Ngày hội di sản "Mạch then nơi biên cương"

Tối 21/11, tại Quảng trường 25/12, xã Bình Liêu sẽ tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội di sản then Tày năm 2026 với chủ đề "Mạch then nơi biên cương".

Ngày hội di sản then Tày năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc.

Ngày hội là câu chuyện về gìn giữ và trao truyền di sản Then, được kể bằng tiếng đàn, lời hát của chính những nghệ nhân và người nắm giữ di sản. Chương trình nghệ thuật khai mạc được cấu trúc theo 3 lớp nghệ thuật gồm: “Then từ cội nguồn”, “Tiếng Then trao truyền” và “Then gọi mùa mới”. Điểm nhấn nổi bật nhất là màn trình diễn Then đàn tính cộng đồng quy mô lớn của 100 học sinh, thanh niên cùng sự tham gia của các nghệ nhân.

Chương trình có sự tham gia của NSND Triệu Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát then - đàn tính của Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn cùng các nghệ nhân đến từ Lạng Sơn, hòa quyện với tiếng then của các nghệ nhân Bình Liêu, chương trình đưa khán giả qua những phần trình diễn kết nối liền mạch, giàu cảm xúc.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội then Tày, vào sáng 22/11, tại chợ trung tâm Bình Liêu, sẽ diễn ra các workshop về Then với “Hộ chiếu trải nghiệm Ngày hội di sản Then”, hoạt động trò chuyện với nghệ nhân, trưng bày tư liệu, nhạc cụ, trang phục, trình diễn chế tác đàn tính và mở lớp học trải nghiệm ngắn "Nghệ nhân truyền Then cho em", thưởng thức các món ăn độc đáo tại khu "Vị Tày Bình Liêu", mua sắm đặc sản OCOP địa phương và nhận các phần quà hấp dẫn.

Ngày hội hứa hẹn đem đến không gian văn hóa sống động cùng chuỗi trải nghiệm phong phú dành cho du khách và nhân dân địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh chủ thể di sản, đồng thời tạo tiền đề để địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất nâng tầm Ngày hội Then Tày thành sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp vùng trong tương lai.