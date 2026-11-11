Triển lãm của Prada tại Milan mở ra góc nhìn mới về một thế kỷ thời trang

Những chiếc chân váy chữ A mang tính biểu tượng xoay phía trên đầu, túi xách ánh bạc lấp lánh trong lối đi ngầm bí mật, còn nguyên mẫu bộ đồ du hành vũ trụ đưa lịch sử thời trang hơn một thế kỷ bước vào tương lai. Đây là những điểm nhấn tại Pradasphere, triển lãm mới của thương hiệu thời trang cao cấp Prada ở Milan (Italy).

Du khách tham quan triển lãm Pradasphere. Ảnh: AP.

Triển lãm tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu, giúp khách tham quan khám phá di sản Prada qua 8 không gian trưng bày. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, Pradasphere còn được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu đáng kể cho tập đoàn.

Theo ông Lorenzo Bertelli, Giám đốc Marketing của Tập đoàn Prada, triển lãm dự kiến đóng góp thêm 100 triệu euro (111 triệu USD) vào doanh thu hằng năm của tập đoàn. Ông cho rằng doanh thu thực tế có thể vượt mục tiêu này.

“Chúng tôi nhận thấy những khách hàng tham quan triển lãm có cái nhìn hoàn toàn khác về thương hiệu và cũng khám phá các sản phẩm tại cửa hàng với tâm thế khác”, ông Bertelli cho biết.

Ông Bertelli được xem là người kế nhiệm tiềm năng tại Tập đoàn Prada. Ở tuổi 38, ông hiện giữ nhiều vị trí, trong đó có Chủ tịch điều hành thương hiệu Versace, đồng thời là con trai của Giám đốc sáng tạo Miuccia Prada và Chủ tịch Tập đoàn Prada Patrizio Bertelli.

Hiện Pradasphere đã kín lịch tham quan đến đầu năm sau. Ông Bertelli cũng cho biết nhiều khách hàng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, đôi khi quay lại cửa hàng mua sắm sau khi tìm hiểu lịch sử thương hiệu.

Triển lãm giới thiệu nhiều dấu mốc trong hành trình phát triển của Prada, từ những chiếc túi nylon do nhà thiết kế Miuccia Prada bắt đầu thực hiện từ thập niên 1970 đến các thiết kế nổi bật trên sàn diễn như giày cao gót Flame năm 2012. Những sản phẩm này góp phần định hình phong cách đặc trưng của thương hiệu, kết hợp chất liệu công nghiệp với thời trang xa xỉ.

“Trí tò mò và niềm vui khám phá là động lực thúc đẩy cha mẹ tôi sáng tạo. Thử nghiệm những điều mới mẻ không phải lúc nào cũng mang lại thành công về tài chính ngay lập tức, nhưng chắc chắn giúp làm phong phú thêm câu chuyện, văn hóa và tri thức của chúng ta”, ông Bertelli chia sẻ.

Ông Bertelli cho biết nền tảng chuyên môn về vật liệu của Prada được tích lũy qua nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động đầu tư vào thể thao và kỹ thuật từ khi thành lập đội đua thuyền buồm Luna Rossa tham dự giải America’s Cup trong thập niên 1990. Hoạt động này giúp Prada tích lũy chuyên môn về vật liệu, tạo tiền đề để thương hiệu hợp tác với công ty Axiom Space thiết kế bộ đồ không gian. Prada tham gia phát triển cả lớp vỏ ngoài có khả năng chịu điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và lớp bên trong chú trọng khả năng điều hòa nhiệt, tạo sự thoải mái cho người mặc. Bộ đồ dự kiến được sử dụng trong sứ mệnh Artemis IV của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), với mục tiêu đưa các phi hành gia thực hiện hoạt động đi bộ trên Mặt Trăng vào năm 2028.

Mỗi giờ, Pradasphere chỉ tiếp đón 20 khách theo lịch hẹn.

“Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nhận ra hình ảnh những cửa hàng Prada mà mình từng ghé thăm ở nhiều nơi trên thế giới, từ Tokyo đến New York, qua các mô hình và cách bài trí tại triển lãm. Điều đó thật thú vị”, ông Luca Missio, kiến trúc sư đến từ thành phố Udine ở Đông Bắc Italy, chia sẻ.

Nội dung triển lãm sẽ liên tục được đổi mới. Cùng với các cửa hàng và không gian nghệ thuật, Pradasphere góp phần tạo nên điểm đến mang đậm dấu ấn Prada tại khu mua sắm Galleria Vittorio Emanuele.