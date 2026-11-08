“Đêm trăng Hạ Long” và cuộc hội ngộ qua âm nhạc

Một đêm nhạc từng được các nghệ sĩ ấp ủ khi nhạc sĩ Lê Đăng Vệ còn sống, nhưng chưa kịp thực hiện thì ông đã đi xa. Bởi vậy, “Đêm trăng Hạ Long” diễn ra dịp cuối tháng 10 vừa qua không chỉ là cuộc hội ngộ đặc biệt thông qua âm nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc với người nhạc sĩ tài hoa đã gắn bó trọn đời với vùng đất Quảng Ninh.

Ca khúc “Tình yêu biển và than” qua phần thể hiện của Đức Trọng và Hồng Nhung mang đến không gian âm nhạc trữ tình, sâu lắng.

Tối 26/10, tại Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật (phường Hồng Gai), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Hạ Long”, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của cố nhạc sĩ Lê Đăng Vệ.

Chương trình đã tạo ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, là nơi khán giả có dịp nhìn lại cuộc đời, hành trình sáng tác của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ qua những thước phim tư liệu, thưởng thức những ca khúc nổi tiếng của ông, đồng thời lắng nghe những chia sẻ của các ca sĩ, nghệ sĩ về những tác phẩm và đóng góp của ông đối với đời sống âm nhạc.

Ca khúc "Nghe lời biển hát" qua phần thể hiện của Nghệ sĩ Vùng mỏ Đức Lương.

Chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Hạ Long” như một câu chuyện kể bằng âm nhạc với 3 phần: “Quảng Ninh quê hương tôi”, “Tình yêu và nỗi nhớ” và “Bài ca Tổ quốc”, giới thiệu 12 tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ. Nhiều ca khúc không chỉ gắn liền với tên tuổi của ông mà còn trở thành biểu tượng âm nhạc của Quảng Ninh.

Những ca khúc như “Quảng Ninh đất lành”, “Quảng Ninh quê mình”, “Tình yêu biển và than”, “Hòn Gai tình yêu và nỗi nhớ”, “Nghe lời biển hát”, hay “Đêm trăng Hạ Long”... gợi nhớ những miền ký ức đẹp đẽ, khắc họa tình yêu quê hương, vẻ đẹp biển đảo, hình ảnh người lao động Vùng mỏ và tình cảm mà nhạc sĩ dành cho vùng đất Quảng Ninh.

Có lẽ bởi vậy, sức hấp dẫn của đêm nhạc không chỉ nằm ở chất lượng nghệ thuật, mà còn ở sự đồng cảm giữa người sáng tác, người thể hiện và người thưởng thức. Những ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả được làm mới qua cách thể hiện của các nghệ sĩ trẻ, nhưng vẫn giữ được tinh thần và cảm xúc vốn có.

Ca sĩ Đoàn Hồng Hạnh với "Đêm trăng Hạ Long" - ca khúc chủ đề của đêm nhạc.

Ca sĩ Thanh Trúc với giọng ca đầy nội lực, thể hiện thành công ca khúc "Nỗi nhớ than", khắc họa tình yêu Vùng mỏ của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ.

NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhận định: “Nhạc sĩ Lê Đăng Vệ đã dành cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất Quảng Ninh. Ở nơi này, nhạc sĩ đã phát huy hết tài năng, cho ra đời những tác phẩm đa dạng từ nhạc thiếu nhi, đến những bản tình ca, bản hùng ca về Quảng Ninh. Âm nhạc Lê Đăng Vệ cũng vang lên trong nhiều hội diễn nghệ thuật của Quảng Ninh và thực sự sống với đời sống âm nhạc Vùng mỏ”.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các ca sĩ Sao Mai như Tuấn Anh, Đoàn Hồng Hạnh, Thanh Trúc, cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ của Quảng Ninh như Đức Lương, Huy Anh, Đức Bắc, Quang Ước, Thanh Tâm, Phương Anh, Hồng Nhung, Huy Trần và các em thiếu nhi.

Sự góp mặt của những giọng ca ở nhiều thế hệ tạo nên màu sắc phong phú cho đêm diễn. Với các nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu, hát những ca khúc của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ trong một chương trình tri ân ông là một niềm vinh dự và cũng là dịp để bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với người nhạc sĩ vẫn được mọi người gọi bằng cái tên thân thương “Bố Vệ”.

Ca sĩ Tuấn Anh khép lại đêm nhạc với ca khúc "Đảng như mặt trời, như người thân".

Nhạc sĩ Vũ Việt Hồng, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chia sẻ: “Đêm nhạc cho tôi cảm nhận rõ mọi người rất yêu quý nhạc sĩ Lê Đăng Vệ, rất mong chờ được hát trong đêm nhạc này để tri ân ông. Và vì nhớ ông nên văn nghệ sĩ Quảng Ninh đều có mặt ở đây, để được gặp ông thông qua âm nhạc và cảm thấy ông vẫn hiện diện ở đây”.

Còn với ông Hoàng Bá Lịch, một khán giả đến từ phường Hồng Gai và cũng là người bạn cùng trang lứa với nhạc sĩ Lê Đăng Vệ lại cho rằng đây là một đêm nhạc làm quà cho tất cả người dân Quảng Ninh và những người yêu mến nhạc sĩ Lê Đăng Vệ. Dù nhạc sĩ đã đi xa, nhưng những ca khúc của ông vẫn luôn gần gũi, thân thuộc như chính con người ông trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp.

Cuộc đời của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ đã khép lại, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn còn ngân vang. Từ những ca khúc viết về vùng đất mỏ, đến những bản tình ca dành cho biển trời quê hương, âm nhạc Lê Đăng Vệ đã trở thành một phần ký ức vùng đất và có một đời sống riêng đẹp đẽ trong lòng công chúng yêu nhạc. Và có lẽ, sự tri ân ý nghĩa nhất dành cho ông chính là để những khúc ca ấy tiếp tục được hát lên, được yêu mến và sống cùng thời gian.