Tối 12/11, Báo và PTTH Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ”

Vào lúc 20h10 ngày 12/11, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ”, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026)

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3; phát thanh trên các kênh QNR1, QNR2; đồng thời phát trực tuyến trên nền tảng VTVgo và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật để kể câu chuyện về con người và văn hóa ngành Than qua âm nhạc. Ở đó, những ca khúc về người thợ không chỉ tái hiện lịch sử, tinh thần lao động và tình yêu quê hương, mà còn lưu giữ những câu chuyện đời thực của các nhạc sĩ, ca sĩ đã gắn bó với ngành Than, với Quảng Ninh.

Chương trình được kết cấu thành 3 chương: “Ngọn lửa Vùng mỏ”, “Than vàng, tiếng hát Vùng mỏ” và “Khát vọng dựng xây” với thông điệp xuyên suốt là lời tri ân gửi tới những thế hệ thợ mỏ đã góp sức xây dựng quê hương, những nhạc sĩ đã sáng tác từ chính đời sống lao động và các nghệ sĩ đã đưa tiếng hát Vùng mỏ đến với công chúng. Qua đó, chương trình tôn vinh sức sống bền bỉ của văn hóa ngành Than - dòng chảy khởi nguồn từ cuộc sống, được bồi đắp bằng tình yêu và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSND Đức Long, NSƯT Hoàng Tùng, cùng các nghệ sĩ Vùng mỏ và những giọng ca đạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh: Thanh Việt, Hoàng Thái, Đức Lương, Thanh Tâm, Huyền Trang, Hồng Chinh, Hồng Nhung, Đức Bắc, Quang Ước, Thương Bùi, Vân Trường, Anh Thư, Ngọc Ngân, Thanh Hương...

“Tình ca thợ mỏ” hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Chương trình không chỉ tái hiện chặng đường 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, mà còn lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa ngành Than trong hành trình phát triển mới của Quảng Ninh.