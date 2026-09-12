Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 hình thành trên Biển Đông

Sáng sớm nay (12/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (12/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Đến 4 giờ sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc khoảng 10km/giờ, trên vùng biển thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng 120km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 4 giờ sáng 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 10km/giờ, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng:vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động. hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.