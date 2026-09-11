Phường Móng Cái 3: Điểm tựa an sinh nơi biên cương Tổ quốc

Nằm ở địa đầu biên cương Đông Bắc của Tổ quốc, phường Móng Cái 3 được thành lập vào tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập phường Hải Yên và xã Hải Đông thuộc thành phố Móng Cái (cũ). Thời gian qua, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường được triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống và tạo điểm tựa để người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên.

Chung tay dựng mái ấm

Trong niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân khi thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập từ ngày 1/9/2026, không khí phấn khởi đang lan tỏa ở khu phố Hải Đông 2, phường Móng Cái 3. Giữa không gian yên bình, xanh mát của khu phố, niềm vui như được nhân lên trong căn nhà mới khang trang của ông Phạm Văn Giàu. Nụ cười và ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của ông khi cùng gia đình dọn vào ngôi nhà mới, vững chãi trước mưa bão, khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những nghĩa cử sẻ chia, những hành động hỗ trợ thiết thực từ khu phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

Ông Phạm Văn Giàu bên căn nhà mới.

Ông Giàu bồi hồi nhớ lại, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gia đình ông vốn thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng tuổi cao, sức yếu, con trai sức khỏe không ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ngôi nhà hai gian được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa bão, nước dột tràn vào nhà, khiến gia đình luôn thấp thỏm lo sợ. Thế nhưng, do điều kiện kinh tế eo hẹp, ông bà không có khả năng sửa chữa, xây dựng lại. Mỗi mùa mưa bão về, nỗi lo ngôi nhà có thể đổ sập càng hằn rõ trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông khu phố Hải Đông 2.

Khi biết tường tận hoàn cảnh gia đình ông Giàu và một số hộ gia đình khó khăn có nhà ở xung yếu trên địa bàn, ngay từ cuối năm 2025, phường Móng Cái 3 đã triển khai các giải pháp hỗ trợ. Đây cũng là tinh thần chung mà thành phố Quảng Ninh chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, quán triệt chỉ đạo của đồng chí phụ trách địa bàn Móng Cái, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, về việc hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường, Đảng bộ phường Móng Cái 3 đã kịp thời chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò của chi bộ khu dân cư trong vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải tạo 7 nhà ở xung yếu trên địa bàn. Đến nay, cả 7 ngôi nhà cơ bản đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, trong đó có gia đình ông Giàu.

Riêng căn nhà của ông Giàu nhận được hơn 120 triệu đồng hỗ trợ từ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Đảng ủy phường phân công Hội Nông dân phường phối hợp với nhân dân khu phố Hải Đông 2 hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công lao động. Sau gần 5 tháng thi công, căn nhà mới rộng 80m² hoàn thành, khang trang, sạch đẹp. Không chỉ có chỗ ở vững chãi, khu vực chăn nuôi, trồng trọt của gia đình cũng được cải tạo, tạo thêm điều kiện để duy trì sinh kế ổn định, bền vững. “Nếu không có sự hỗ trợ, có lẽ vợ chồng tôi cả cuộc đời này cũng không dám mơ về một mái ấm khang trang, vững chãi trước mùa bão lũ như thế này. Biết ơn Đảng, Nhà nước và các chú Hải quan quá”, ông Giàu xúc động chia sẻ.

Đây chỉ là một trong những trường hợp điển hình trong thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” mà phường Móng Cái 3 triển khai thời gian qua. Qua đó, tinh thần gần dân, sát dân của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thể hiện rõ nét, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Những kết quả đó có được từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị phường Móng Cái 3 cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn trong chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Móng Cái 3.

Bên cạnh hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở xung yếu cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn phường được triển khai phong phú, thiết thực và hiệu quả. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường đã huy động hơn 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để chăm lo gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi; tặng xe đạp, cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ yếu thế. Ngoài ra, phường còn vận động nguồn lực hàng tỷ đồng hỗ trợ đồng bào ở nhiều địa phương trong cả nước chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.

Giải bài toán thoát nghèo bền vững

Ở phường Móng Cái 3, công tác an sinh xã hội không chỉ được thể hiện qua những căn nhà mới mà còn được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường xác định, an sinh xã hội không chỉ là những hoạt động hỗ trợ trước mắt mà cốt lõi là tạo sinh kế, việc làm và điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Nhận thức rõ điều đó, phường đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Doanh nhân nữ phường Móng Cái 3, Câu lạc bộ thiện nguyện… Những hoạt động thiết thực của các tổ chức này thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đồng thời, phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển sinh kế, gắn với hướng nghiệp, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, bảo đảm 100% hộ gia đình khó khăn đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Qua đó, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ phát huy hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến trong diện mạo kinh tế - xã hội của phường. Ở khu vực Hải Yên, các mô hình phát triển công nghiệp, logistics, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với khu vực đô thị, cùng các hộ kinh doanh, siêu thị mini được đẩy mạnh, tạo thêm việc làm, kinh doanh và sinh kế cho người dân. Tại khu vực Hải Đông, các mô hình nuôi trồng thủy sản sạch, điển hình như mô hình nuôi cua biển giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học, trồng khoai lang Quất Đông, cây ăn quả theo hướng hữu cơ được hình thành, từng bước mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, người dân được hỗ trợ về vốn, con giống, kỹ thuật và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Những cách làm thiết thực ấy đang tạo thêm động lực để các hộ gia đình khó khăn phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là cách phường Móng Cái 3 cụ thể hóa mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân; giúp người dân có thêm điểm tựa, nguồn lực và điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm tặng kinh phí hỗ trợ sửa nhà xung yếu.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, phường Móng Cái 3 cũng quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu và đời sống tinh thần của người dân. Các trạm y tế, trường học, khu vui chơi… được đầu tư, nâng cấp theo tiêu chuẩn mới, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi của nhân dân. Ngoài ra, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Về Móng Cái 3 những ngày này, trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa thu cách mạng và niềm tự hào khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi địa đầu biên cương. Từ những ngôi nhà mới, những mô hình sinh kế hiệu quả đến đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, các chính sách an sinh xã hội đang mang lại những kết quả thiết thực, giúp người dân ổn định cuộc sống và có thêm điều kiện vươn lên. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo động lực để người dân cùng chung sức xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số hạnh phúc.