BTV - N-Qx Tr5, N12/9 Để công nhân hiểu luật, nhớ luật

Qua nhiều năm duy trì, Sân chơi “Sau giờ thứ 8” đã trở thành một hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi với đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn Quảng Ninh.

“Lời chào công nhân”, “Kiến thức pháp luật”, “Nhịp sống công nhân” - ba phần thi tại Sân chơi “Sau giờ thứ 8” do Liên đoàn Lao động Quảng Ninh chỉ đạo Công đoàn phường Hạ Long tổ chức vừa qua đã tạo nên những cách chuyển tải khác nhau. Ba đội chơi cùng thể hiện hiểu biết, trả lời câu hỏi và xử lý các tình huống liên quan trực tiếp đến người lao động.

Phần thi Nhịp sống công nhân của đội Công ty CP Tập đoàn Four Home.

Hợp đồng lao động, tiền lương, thương lượng tập thể, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở hay hoạt động công đoàn vốn có nhiều quy định cần nhớ. Khi đưa lên sân khấu, những nội dung ấy trở thành câu hỏi cần trả lời, tình huống cần nhận diện và tìm cách xử lý. Người chơi phải vận dụng kiến thức; người xem cũng có thể đặt mình vào câu chuyện: Nếu tình huống ấy xảy ra tại nơi mình làm việc thì quyền, trách nhiệm của mình ra sao, cần xử lý thế nào?

Sự tương tác tạo nên điểm hấp dẫn của “Sau giờ thứ 8”. Người lao động trực tiếp tham gia thay vì ngồi nghe phổ biến từng điều khoản. Không khí thi đua, giao lưu giúp nội dung pháp luật bớt khô, còn những tình huống gần với đời sống lao động giúp kiến thức dễ lưu lại hơn.

Anh Cao Thanh Tùng, Công ty CP Tập đoàn Four Home, chia sẻ: “Qua Sân chơi “Sau giờ thứ 8”, chúng tôi nắm bắt thêm nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền lợi, đồng thời hiểu rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm khi làm việc trong doanh nghiệp và tham gia tổ chức Công đoàn. Khi có vướng mắc, chúng tôi cũng biết liên hệ với ai, làm thế nào để đúng trình tự, quy định pháp luật”.

Phần thi Chào hỏi của đội chơi đến từ Công đoàn Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom tại Quảng Ninh.

Chia sẻ của anh Tùng cho thấy điều cần thiết sau mỗi buổi tuyên truyền là người lao động nhận diện được vấn đề khi gặp trong thực tế và biết tìm quy định, tìm sự hỗ trợ để xử lý đúng. Kiến thức pháp luật từ đó trở thành công cụ để người lao động bảo vệ quyền lợi, đồng thời thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Đây cũng là hướng các cấp Công đoàn Quảng Ninh đang đẩy mạnh. Cùng với tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thi, các hình thức sân khấu hóa tạo thêm những kênh tiếp cận phù hợp với đoàn viên, người lao động. Với “Sau giờ thứ 8”, tìm hiểu pháp luật kết hợp với giao lưu, hoạt động văn hóa tinh thần, tạo sự gắn kết sau giờ làm việc.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Chủ tịch Công đoàn phường Hạ Long, cho biết: “Sân chơi “Sau giờ thứ 8” là hình thức sân khấu hóa được các công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động đón nhận tích cực. Hình thức này phù hợp với điều kiện từng đơn vị, tạo hứng thú cho người tham gia, giúp người lao động dễ tiếp cận, dễ hiểu và thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật”.

Hiểu luật, biết vận dụng luật cũng gắn trực tiếp với vai trò của tổ chức Công đoàn. Người lao động hiểu quyền và trách nhiệm sẽ chủ động hơn khi trao đổi, đối thoại. Công đoàn kịp thời nắm bắt vướng mắc để tư vấn, đại diện, bảo vệ quyền lợi; người sử dụng lao động có điều kiện tiếp nhận, giải quyết những vấn đề ngay tại nơi làm việc. Qua đó, các bên có thể tháo gỡ khúc mắc từ sớm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp lao động.

Theo Đề án “Phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030”, mỗi năm dự kiến tổ chức 114 Sân chơi “Sau giờ thứ 8”, tương ứng 570 sân chơi trong cả giai đoạn. Quy mô này cho thấy sân chơi tiếp tục là một kênh tuyên truyền pháp luật hướng mạnh về cơ sở.

Một điều luật có thể khó nhớ nếu chỉ nghe phổ biến, nhưng một tình huống gần với công việc sẽ giúp người lao động dễ hình dung và vận dụng hơn. Khi biết quyền lợi, trách nhiệm và nơi tìm sự hỗ trợ lúc gặp vướng mắc, người lao động có thêm khả năng tự bảo vệ mình. Đó cũng là cách “Sau giờ thứ 8” đưa pháp luật gần hơn với đời sống công nhân, lao động.