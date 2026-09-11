Không để thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường

Thời gian qua, tình hình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn khu vực biên giới có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) đã bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Đội QLTT số 4 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 75 vụ, xử lý 73 vụ với 73 đối tượng và 85 hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử lý là hơn 9,65 tỷ đồng; trong đó tiền phạt vi phạm hành chính đạt trên 2,76 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 6,17 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 3,48 tỷ đồng, đạt 231,9% kế hoạch năm.

Trong các nhóm hành vi vi phạm, vi phạm về an toàn thực phẩm chiếm số lượng lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đội đã kiểm tra, xử lý 41 trường hợp vi phạm về ATTP (gồm 15 vụ kinh doanh thực phẩm nhập lậu và 26 vụ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc), phạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng, tịch thu và tiêu hủy số hàng hóa trị giá hơn 4,86 tỷ đồng. Hàng chục tấn thực phẩm không bảo đảm chất lượng như chân gà, cánh gà, nội tạng động vật, giống gia cầm, thủy sản... đã bị ngăn chặn kịp thời, không để đưa vào tiêu thụ.

Đội QLTT số 4 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Quảng Ninh) kiểm tra xe ô tô chở 8.712kg chân gà chiên không rõ nguồn gốc ngày 4/8/2026.

Điển hình, ngày 30/7, Đội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Công an xã Hải Sơn kiểm tra kho lạnh tại xã Hải Sơn do bà Phùn Thị Thủy làm chủ, thu giữ 6.000kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc (trị giá 360 triệu đồng), xử phạt 90 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 4/8, Đội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra ô tô BKS 29K-126.25 tại phường Móng Cái 1, bắt giữ 8.712kg chân gà chiên không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 261 triệu đồng, xử phạt 90 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Song song với việc đấu tranh, xử lý các vụ việc đột xuất, Đội QLTT số 4 luôn chú trọng công tác quản lý địa bàn, kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho các hộ kinh doanh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đến 2.358 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh (đạt 255,5% kế hoạch); phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải 53 tin, bài về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngoài ra, đơn vị đã rà soát 335 cơ sở kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, tổ chức cho 156 cơ sở ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Đội QLTT số 4 phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 1 cơ sở sản xuất mỡ động vật vi phạm các quy định về ATTP.

Ông Phạm Tiến Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh), cho biết: "Địa bàn đơn vị phụ trách có đường biên giới dài, nhiều đường qua lại và khu vực chợ, điểm buôn bán tập trung đông người. Quan điểm của Đội là phải chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường lực lượng quản lý chặt các khu vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền các xã, phường để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiên quyết không để các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của nhân dân".