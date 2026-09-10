Đổi mới trong vận động, đoàn kết tôn giáo

Trong bối cảnh công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng đặt ra những yêu cầu mới, Uỷ ban MTTQ thành phố Quảng Ninh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phối hợp, tuyên truyền, vận động; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò, nguồn lực của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, xây dựng quê hương.

Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ thành phố khảo sát tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại chùa Bảo Long, phường Yên Tử (tháng 8/2026). Ảnh: Kim Cương (Ủy ban MTTQ thành phố)

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát huy vai trò của đội ngũ thành viên có kinh nghiệm, uy tín trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Hoạt động tư vấn, tham mưu từng bước đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu thực tiễn và những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Hội đồng đã tham gia góp ý trên gần 100 dự thảo văn bản liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nhiều báo cáo tham mưu chuyên sâu, tập trung vào quản lý và phát huy nguồn lực tại các di tích, hoạt động lễ hội, cũng như phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội đồng tư vấn về dân tộc - tôn giáo của Ủy ban MTTQ thành phố cũng duy trì phối hợp, kết nối với các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có uy tín; tham gia tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo; đồng hành cùng các hoạt động tôn giáo lớn trên địa bàn. Đặc biệt, Hội đồng đã góp phần vận động, phát huy nguồn lực của các tổ chức tôn giáo trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quảng Ninh đã trao hơn 3.000 suất quà Tết và 2 tỷ đồng tiền mặt cho các đối tượng khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà Đại đoàn kết và ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Quảng Ninh huy động 2.245 suất quà cùng 11.390kg gạo, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng để chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và tọa đàm với chủ đề “Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề đặt ra trong công tác Mặt trận hiện nay”. Ảnh: Kim Cương (CTV)

Hội đồng cũng làm tốt công tác tư vấn phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đề nghị của các tổ chức tôn giáo về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc và tổ chức hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Năm nay, Hội đồng đã tham gia ý kiến đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc của 32 ban quản trị chùa/tổng số 161 nhà chùa trên địa bàn thành phố.

Thành viên Hội đồng cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Theo đó, đã tham gia tư vấn để MTTQ thành phố tổ chức 3 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo tại đặc khu Vân Đồn, phường Bình Khê, xã Đầm Hà.

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Hoàng Đức Hạnh cho biết: Từ nay đến cuối năm, Hội đồng sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; chú ý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các chính sách mới. Cùng với đó, tham gia góp ý, phản biện các chính sách, pháp luật liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động tổ chức tốt các hoạt động Vu Lan, Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027 bảo đảm an toàn, văn minh, tiết kiệm, đúng quy định; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.