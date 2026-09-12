Sống đẹp, sống có ích

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Tuổi trẻ hội tụ sức khỏe, tri thức, tâm huyết và khát vọng lao động, cống hiến cho quê hương, đất nước. Phát huy tinh thần cách mạng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn tiên phong, xông pha trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực, có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của quê hương.

ĐVTN ngành Than thực hành kỹ năng sử dụng ứng dụng AI tại Diễn đàn “Tuổi trẻ sáng tạo năm 2025". Ảnh: Nguyễn Dung

Tuổi trẻ Quảng Ninh hôm nay đang tích cực tham gia các hoạt động phong trào, từ những chiến dịch thanh niên tình nguyện, tới chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu gom rác bảo vệ môi trường, hay phổ cập "Bình dân học vụ số" cho cộng đồng… tất cả đều cho thấy hình ảnh của những người trẻ sống đẹp, sống có ích.

Quảng Ninh trở thành thành phố, đánh dấu một bước chuyển quan trọng về chất trong chặng đường đi lên và hòa vào khí thế chung của đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thế hệ trẻ Quảng Ninh vì thế càng phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, thực sự trở thành lực lượng tiên phong, xung kích, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển ấy.

Dẫn dắt thế hệ trẻ chính là các cấp bộ Đoàn của thành phố, trước yêu cầu mới đòi hỏi cán bộ Đoàn phải chủ động thích ứng, nghiên cứu, dự báo những xu hướng tác động đến thanh niên như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hội nhập quốc tế và các vấn đề trên không gian mạng, để kịp thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới.

Việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của thành phố, tập trung vào những việc mới, việc khó và có ý nghĩa, giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thông qua đây cũng là để rèn luyện thanh niên, từ đó phát huy năng lực, bản lĩnh, ý chí của thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, tích cực đóng góp vào lộ trình xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.