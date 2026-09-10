Các hội quần chúng hoạt động ổn định sau sắp xếp

Hiện 10 hội quần chúng trên địa bàn Quảng Ninh đã cơ bản ổn định tổ chức, duy trì liên tục các hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả sau sắp xếp.

Cuối tháng 8/2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức chương trình trao nhận đỡ đầu, tặng quà cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động quy mô lớn được triển khai sau khi Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ của các hội được sáp nhập. Tại chương trình, 21 học sinh khuyết tật, mồ côi được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 6-12 triệu đồng/em/năm; 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao quà hỗ trợ học tập; 14 học sinh, sinh viên khiếm thị được trao học bổng và 65 suất quà bằng hiện vật. Tổng giá trị hỗ trợ đạt 254,3 triệu đồng.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, cho biết: Sau khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Đông y được sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, các nhiệm vụ chăm lo nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, chăm sóc sức khỏe và vận động nguồn lực xã hội được duy trì liên tục. Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ. Vì vậy, Hội tập trung đổi mới phương thức quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời áp dụng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với từng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Các em học sinh khuyết tật và mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu tại chương trình "Cùng em tới trường".

Hội Khuyến học thành phố cũng nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự và duy trì các nhiệm vụ chuyên môn sau kiện toàn. Từ tháng 6/2026, Hội đã hoàn thành việc kiện toàn Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; bổ sung 15 thành viên Ban Chấp hành, 2 thành viên Ban Thường vụ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đến nay, Hội có 41 hội cấp xã được kiện toàn (76%); 2.330 chi hội khuyến học, 2.102 ban khuyến học, với trên 470.000 hội viên; đồng thời đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2026.

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, chia sẻ: “Hiện Hội đang phối hợp với các địa phương để từng bước kiện toàn tổ chức, duy trì mạng lưới khuyến học ở cơ sở, bảo đảm các phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được triển khai liên tục, hiệu quả”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được khen thưởng tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường Cẩm Phả lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Là một trong 2 tổ chức được bổ sung vào hệ thống các hội quần chúng, Hội Cựu Công an nhân dân thành phố đã rà soát từ 40 xuống còn 38 chi hội, tổ chức 4 đại hội cấp xã, kết nạp thêm 126 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 2.541 người. Sau kiện toàn, hoạt động không dừng lại ở chăm lo hội viên mà được gắn chặt với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư thông qua chương trình phối hợp với Công an thành phố.

Sau sắp xếp, 10 hội quần chúng cấp thành phố, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Công an nhân dân, Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Với các hội có quy mô lớn, bộ máy tham mưu, giúp việc được sắp xếp còn không quá 2 bộ phận; các hội còn lại chỉ bố trí văn phòng hội làm đầu mối tham mưu, giúp việc chung. Đến nay, các nhiệm vụ chuyển tiếp cơ bản đã được xử lý; tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính và quy chế hoạt động từng bước ổn định. Hoạt động của các hội được duy trì liên tục, đồng thời cơ chế phối hợp giữa MTTQ với các hội và giữa các tổ chức hội với nhau ngày càng rõ hơn.

Việc tổ chức hội ở cấp xã cũng được thực hiện linh hoạt theo tình hình thực tế. Không nhất thiết tất cả các xã, phường, đặc khu đều phải thành lập đầy đủ tổ chức cơ sở của từng hội; chỉ những nơi có nhu cầu, bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả mới thành lập hoặc duy trì. Cách tổ chức này góp phần giảm đầu mối hình thức, đồng thời tập trung nguồn lực cho những địa bàn, lĩnh vực thực sự có nhu cầu.