"Mái ấm" cho người lao động

Bằng việc triển khai khẩn trương các cơ chế, chính sách, kế hoạch, thành phố Quảng Ninh hiện đang thu hút đa dạng các dự án nhà ở xã hội. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, mà còn đáp ứng nhu cầu của công nhân, lao động (CNLĐ), nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo đô thị hiện đại.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh.

Cuối tháng 8 vừa qua, Liên danh Công ty CP Đầu tư thương mại Mỹ Quyên và Công ty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu đã khởi công dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh. Đây là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư 2.226 tỷ đồng, giải quyết chỗ ở cho 3.750 người. Dự án gồm 3 tòa chung cư cao 25 tầng nổi, trong đó khối đế 2 tầng bố trí sảnh chung cư, ban quản lý tòa nhà, các khu kỹ thuật, khu để xe máy, xe đạp, không gian tiện ích, dịch vụ giữ trẻ, sinh hoạt cộng đồng và khối tháp cao 23 tầng. Dự án có 1.493 căn hộ chung cư nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà cho công nhân, người lao động.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng 39 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng phục vụ bán và cho thuê. Để nâng tầm chất lượng sống cho cư dân, chủ đầu tư đã hợp tác cùng đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp hàng đầu đến từ Singapore để thiết kế ý tưởng cho dự án hiện đại, thông minh và tối ưu hóa không gian sống.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Mỹ Quyên, cho biết: Ngay sau khởi công, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho tiến độ dự án, làm việc với các nhà thầu uy tín đảm bảo năng lực triển khai, tập trung nguồn lực về tài chính. Trước những khó khăn chung của ngành xây dựng về nhân lực thi công các công trình, đơn vị áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến, dùng tấm thép lớn kết hợp cùng sàn thao tác nguyên khối thi công đồng thời nhiều tầng, rút ngắn thời gian hoàn thành phần thô, nâng cao chất lượng dự án. Dự kiến, quý IV/2028, dự án sẽ đưa công trình vào khai thác, sử dụng, hứa hẹn mang đến một kiến trúc ấn tượng, không gian xanh mát, hài hòa với thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh được gấp rút thi công.

Cùng với dự án mới được khởi công xây dựng, các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cùng với tiện ích, hạ tầng, cảnh quan đồng bộ, như: Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh do Liên danh Công ty CP Bất động sản GLAND và Công ty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu làm chủ đầu tư. Để đảm bảo tiến độ dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công duy trì làm việc 2 ca liên tục 24/24 giờ với gần 100 công nhân, lao động, đồng thời, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn, huy động tối đa máy móc. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công duy trì làm việc xuyên lễ và ngày nghỉ.

Ông Nguyễn Đăng Ninh, Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng Gicons, cho biết: Ngay khi hoàn thành phần móng của dự án, đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc để thi công phần thô. Hiện, đơn vị hoàn thiện phần thô tầng 3 toà nhà 18 tầng và tầng 2 toà nhà 10 tầng. Đơn vị dự kiến hoàn thành toàn bộ phần thô để cất nóc dự án vào cuối năm 2026.

Nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của CNLĐ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đề cương điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Quảng Ninh đến năm 2030. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công, thực hiện dự án nhà ở xã hội; chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua, bán cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; hướng dẫn cụ thể về quy định mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư theo dự án… Đồng thời, rà soát, bố trí phù hợp để thu hút đầu tư nhà ở xã hội, công khai quy hoạch làm căn cứ triển khai dự án.

Nhằm thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 26/NQ-HĐND (ngày 23/6/2026) quyết định vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ nhà ở thành phố Quảng Ninh. Theo đó, mức vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 500 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được thành lập nhằm tạo nguồn lực tài chính dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ đầu tư xây dựng, mua, thuê mua nhà ở xã hội, tạo cơ chế quay vòng thông qua nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà ở… Đặc biệt, cuối tháng 6 vừa qua, Quảng Ninh đã khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí.

Bằng các giải pháp đồng bộ, Quảng Ninh không chỉ hiện thực hoá chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo chỗ ở cho công nhân, lao động, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mà hơn hết hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố hạnh phúc.