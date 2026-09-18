ASIAD 20: Hội đồng Olympic Châu Á giải thích về việc sử dụng container tạm và tàu du lịch làm nơi lưu trú cho VĐV

Hội đồng Olympic châu Á đang cố gắng xoa dịu những lời phàn nàn về nơi ở của vận động viên và quan chức tại kỳ Đại hội thể thao châu Á năm nay. Trong đó, Ban tổ chức đã sử dụng cả những chiếc thùng gỗ được cải tạo làm chỗ ở.

Ngày 18/9, Hội đồng Olympic châu Á cho biết tất cả hơn 17.000 vận động viên và quan chức đăng ký đúng hạn chót vào tháng 7 đều đã có chỗ ở "phù hợp với đại hội".

Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, 19/9 và kéo dài đến ngày 4/10 tại thành phố Nagoya và các vùng phụ cận. Sự kiện này quy tụ ít nhất 11.000 vận động viên, vượt qua cả con số của Thế vận hội mùa hè, với 43 môn thể thao và sự tham gia của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các quan chức tổng duyệt trước lễ thượng kỳ tại làng vận động viên để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á tại Nagoya, Nhật Bản, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Giới chức Nhật Bản đã quyết định không xây dựng một làng vận động viên riêng biệt. Thay vào đó, họ chọn bố trí chỗ ở trên một chiếc tàu du lịch, trong các phòng khách sạn và các nhà container bằng gỗ làm tạm. Nhiều quốc gia đã lên tiếng phàn nàn về chỗ ở này. Một số vận động viên bóng rổ cho biết giường quá ngắn, và hàng trăm vận động viên đã phải sơ tán vào tuần trước do mưa lớn trong khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/9, ông Tayyab Ikram, Phó chủ tịch Ủy ban vận động viên thuộc Hội đồng Olympic châu Á cho biết: "Chúng tôi không muốn để lại một công trình hoang phí, không biết dùng vào việc gì sau khi đại hội kết thúc. Vì vậy, đó không phải là những cuộc thảo luận dễ dàng, nhưng đây cũng không phải là một sự thỏa hiệp tầm thường, bởi vì chúng tôi đã tìm ra những giải pháp thay thế rất độc đáo".

Vấn đề tiết kiệm chi phí là một bài toán lớn tại Nhật Bản. Nước này từng chi ước tính 13 tỷ USD để tổ chức Olympic Tokyo 2020 (vốn bị hoãn lại 1 năm do đại dịch), và một văn phòng kiểm toán chính phủ cho rằng chi phí thực tế có thể cao gấp đôi con số đó.

Chiếc tàu du lịch mang tên Costa Serena của Ý đang neo đậu tại một cảng ở Nagoya và sẽ phục vụ lưu trú cho tối đa 5.000 vận động viên cùng các quan chức. Nhiều vận động viên sẽ luân phiên lên tàu và rời đi khi các nội dung thi đấu của họ kết thúc và các môn thi đấu mới bắt đầu. Trước đây, các tàu du lịch cũng từng được sử dụng tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn.

Rắc rối này còn xuất hiện vì một nguyên nhân khác. Sau thời hạn chót vào tháng 7, nhiều người vẫn tiếp tục đăng ký tham gia muộn. Hơn nữa, ban tổ chức lại đưa thêm các môn thể thao mới vào chương trình thi đấu, ví dụ như bàn teqball, võ tổng hợp (MMA) và bóng padel. Điều này khiến công tác chuẩn bị chỗ ở càng thêm quá tải.

Ông Husain Al Musallam, Tổng giám đốc Hội đồng Olympic châu Á, chia sẻ: Rất đơn giản, bạn có thể khăng khăng đòi xây một làng vận động viên. Và rồi bạn xây làng vận động viên, bạn tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, để rồi chúng ta lại phải đau đầu xem điều gì sẽ xảy ra với nó sau khi đại hội kết thúc".