Indonesia đón nhận tàu sân bay đầu tiên trong lịch sử

Ngày 18/9, Indonesia đã chào đón chiếc tàu sân bay đầu tiên trong lịch sử nước này. Đây là một cựu chiến hạm của Ý mà chính phủ cho biết sẽ giúp củng cố năng lực an ninh hàng hải và ứng phó thảm họa của quốc gia vạn đảo.

Indonesia đã tổ chức một nghi lễ quân sự để chào đón con tàu 41 tuổi mang tên cũ ITS Giuseppe Garibaldi cập cảng tại căn cứ hải quân ở cảng Tanjung Priok, Bắc Jakarta. Con tàu này có thể mang theo trực thăng cùng các loại máy bay cất cánh cự ly ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Trước đó, vào tháng 3, Ý đã đồng ý trao tặng chiếc tàu sân bay này cho Indonesia. Con tàu đã chính thức ngưng hoạt động từ năm 2024. Động thái này nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa Ý và quốc gia Đông Nam Á này. Ý hiện đang tìm kiếm các thỏa thuận về tàu ngầm và máy bay, trong khi việc tặng tàu sân bay cũng giúp họ tiết kiệm được chi phí thải loại chiến hạm.

Các thủy thủ và quân nhân Hải quân Indonesia đứng trên tàu sân bay Giuseppe Garibaldi, cựu chiến hạm của Hải quân Ý, sau khi con tàu cập cảng Tanjung Priok ở Jakarta, Indonesia, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

"Chúng tôi dự định sử dụng con tàu chủ yếu cho các hoạt động quân sự khác ngoài chiến tranh, mặc dù nó vẫn có thể được triển khai cho các sứ mệnh chiến đấu nếu cần thiết", Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali, chia sẻ với các phóng viên sau buổi lễ. Ông cho biết con tàu có thể phục vụ hải quân thêm từ 15-20 năm nữa và có khả năng chở từ 14 chiếc trực thăng trở lên, tùy thuộc vào kích thước.

Với sự kiện này, Indonesia sẽ trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay. Trước đó, tàu HTMS Chakri Naruebet của Thái Lan đã được đưa vào biên chế vào năm 1997 sau khi được mua từ Tây Ban Nha cùng với các máy bay phản lực cất hạ cánh thẳng đứng AV-8S Matador.

Đô đốc Ali cho biết con tàu sẽ chính thức được biên chế vào hải quân vào tuần tới với tên gọi KRI Sriwijaya, nhằm vinh danh đế chế Srivijaya. Đây là một vương quốc hàng hải có trung tâm đặt tại đảo Sumatra, từng là một trong những cường quốc thương mại và hải quân thống trị tại Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13. Trước đó, hải quân dự kiến sẽ đặt tên con tàu là KRI Gajah Mada.

Phát triển quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto. Ông vẫn luôn ủng hộ việc mở rộng quy mô quân sự thông qua việc mua sắm tàu ngầm, khinh hạm, tiêm kích và tên lửa, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn với nhiều quốc gia khác nhau.