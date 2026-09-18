Ít nhất 48 người tử vong tại Nigeria sau khi uống đồ uống nghi chứa methanol.

Giới chức Nigeria ngày 17/9 cho biết ít nhất 48 người đã tử vong và khoảng 100 người khác đang được điều trị tại miền Nam nước này sau khi uống một loại đồ uống có cồn được sản xuất thủ công, nghi chứa methanol.

Các bác sĩ thăm khám một nạn nhân nghi ngộ độc đồ uống có cồn “Monkey Tail” tại bệnh viện ở Odigbo, miền Nam Nigeria, ngày 17/9/2026. Ảnh: AP.

Ủy viên Y tế bang Ondo, ông Banji Ajaka, cho biết các trường hợp được ghi nhận tại hai khu vực Odigbo và Irele. Tổng cộng 182 người được cho là đã bị ảnh hưởng, trong đó một số người đang được điều trị tại bệnh viện.

“Tôi đã uống khoảng hai chén đồ uống này rồi ra ngoài vào ngày thứ Sáu. Đến ngày thứ Bảy, tôi không còn nhìn thấy được gì”, anh Sola Adebayo, 32 tuổi, nói khi đang được điều trị trong bệnh viện.

Đồ uống có cồn sản xuất thủ công khá phổ biến tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đặc biệt ở các vùng nông thôn, nơi những sản phẩm này có giá rẻ hơn nhưng ít được kiểm soát.

“Tình trạng ngộ độc diễn biến nhanh chóng. Tùy vào lượng methanol tiêu thụ, người uống có thể bị tổn thương thận, mất thị lực và tổn thương não”, ông Banji Ajaka cho biết.

Người phát ngôn cảnh sát bang Ondo, ông Abayomi Jimoh, cho biết 15 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc. Trong số này có một người bị cáo buộc tham gia sản xuất các chất nghi chứa methanol và đang phối hợp với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Người dân địa phương cho hay họ nghi một loại đồ uống thảo dược có nồng độ cồn cao phổ biến tại địa phương, được gọi là “Monkey Tail”, đã bị pha methanol và gây ra các ca tử vong.

Một người bán loại đồ uống này tại Odigbo, đề nghị giấu tên vì lo bị bắt giữ, cho biết “Monkey Tail” có hai loại: một loại nguyên bản, an toàn và một loại không an toàn.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Nigeria (NAFDAC) hiện đang thực thi lệnh cấm trên toàn quốc đối với rượu đóng trong túi nhỏ và các loại chai nhựa dung tích nhỏ, với lý do những sản phẩm này dễ tiếp cận đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Vụ việc tại bang Ondo một lần nữa cho thấy những rủi ro về an toàn sức khỏe liên quan đến các loại đồ uống có cồn được sản xuất và lưu hành không được kiểm soát.