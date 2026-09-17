Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lần đầu vượt 100.000

Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã vượt mốc 100.000 trong năm nay, cho thấy dân số nước này đang già hóa nhanh chóng trong bối cảnh quy mô dân số tiếp tục suy giảm.

Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lần đầu vượt 100.000, phản ánh tình trạng dân số già hóa nhanh chóng trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp và quy mô dân số tiếp tục suy giảm. Ảnh: AP

Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố hôm 16/9, nước này hiện có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên, tăng 7.914 người so với năm trước và lần đầu vượt mốc 100.000. Gần 88% trong số này là phụ nữ.

Khi các cuộc khảo sát về người sống trăm tuổi bắt đầu được tiến hành vào năm 1963, Nhật Bản chỉ có 153 người từ 100 tuổi trở lên. Con số này vượt 1.000 vào năm 1981 và vượt 10.000 vào năm 1998.

Bà Fuyo Kishimoto, sống tại Kyoto, gần đây được công nhận là người phụ nữ Nhật Bản cao tuổi nhất, ở tuổi 114. Người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản là ông Hikaru Kato, 112 tuổi, đến từ tỉnh Kumamoto, miền Nam nước này.

Các số liệu được công bố nhân Ngày Kính lão của Nhật Bản, diễn ra vào ngày 15/9 hằng năm. Những người từ 100 tuổi trở lên sẽ được Chính phủ vinh danh bằng thư chúc mừng của Thủ tướng Sanae Takaichi và một chiếc cốc uống rượu sake bằng bạc.

Bộ trưởng Y tế Kenichiro Ueno phát biểu với báo giới hôm 16/9 rằng ông rất vui khi có nhiều người sống lâu, khỏe mạnh và năng động. Ông cho rằng những tiến bộ trong công nghệ y tế, lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống là các yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, ông Ueno cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một hệ thống an sinh xã hội bền vững trong bối cảnh dân số Nhật Bản tiếp tục già hóa và suy giảm.

Theo cuộc điều tra dân số năm 2020, Nhật Bản có tổng dân số 126 triệu người, trong đó gần 30% từ 65 tuổi trở lên. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia ước tính dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống còn 87 triệu người vào năm 2070, trong đó gần 40% từ 65 tuổi trở lên.

Các chuyên gia nhận định sự suy giảm dân số nghiêm trọng của Nhật Bản là điều khó tránh khỏi. Tỷ suất sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,14 vào năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con mà mỗi phụ nữ Nhật Bản cần sinh để duy trì quy mô dân số hiện tại. Trong khi đó, nhiều người trẻ tại Nhật Bản không mấy lạc quan về tương lai.

Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia Nhật Bản tuần trước công bố kết quả khảo sát cho thấy hơn 20% nam giới và phụ nữ độc thân trong độ tuổi từ 18 đến 34 không có ý định kết hôn trong đời. Gần một nửa số người được hỏi cho rằng hôn nhân không mang lại lợi ích.

Bộ trưởng Ueno thừa nhận những lý do khiến người trẻ ngại kết hôn bao gồm chi phí cao để nuôi dạy con cái, cùng gánh nặng về thể chất và tinh thần đối với các bậc cha mẹ đang đi làm. Ông cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục giải quyết những mối quan tâm này và tìm cách đảo ngược các vấn đề liên quan đến tình trạng dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm tại Nhật Bản.