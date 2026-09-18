Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cải tổ nội các, giữ lại các bộ trưởng chủ chốt

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 17/9 tiến hành cải tổ nội các nhằm khôi phục tỷ lệ ủng hộ đang suy giảm, đồng thời giữ lại các bộ trưởng chủ chốt trong bối cảnh Tokyo thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: AP.

Nhật Bản đang phải đối mặt với những yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ và thực hiện các biện pháp ứng phó với đồng yen yếu.

Đây là lần cải tổ nội các đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái với tư cách nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử hiện đại Nhật Bản. Cải tổ nội các là biện pháp thường được các thủ tướng sử dụng để củng cố sự ủng hộ trong đảng, điều chỉnh định hướng chính sách và cải thiện hình ảnh của chính phủ trước công chúng.

Trong nhiều tháng, bà Takaichi nhận được tỷ lệ ủng hộ cao, đặc biệt thu hút cử tri trẻ nhờ phong cách làm việc và cách phát biểu thẳng thắn. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đã giảm sau khi bà thúc đẩy một số chính sách, trong đó có việc duy trì quy định chỉ nam giới được kế vị trong Hoàng gia, trong khi người dân kỳ vọng chính phủ có các biện pháp mạnh mẽ hơn để ứng phó với lạm phát.

Bà Takaichi giữ lại Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi nhằm bảo đảm tính liên tục trong các chính sách quan trọng và duy trì quan hệ với Washington. Bà cũng giữ lại Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng phụ trách Kinh tế và Chính sách Tài khóa Minoru Kiuchi. Bộ trưởng Thương mại Ryosei Akazawa, người trực tiếp xử lý các yêu cầu của ông Trump về thuế quan và đầu tư, cũng tiếp tục giữ chức vụ.

Chính phủ của bà Takaichi cũng đang xúc tiến sửa đổi các văn kiện chiến lược về an ninh và quốc phòng nhằm tăng cường năng lực quân sự để răn đe các mối đe dọa từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.

Nhật Bản đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP và dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2027. Tokyo nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với yêu cầu của Mỹ về việc tăng thêm khoản chi này, có thể lên tới 3,5% GDP.

Trong khi đó, bà Takaichi đang thúc đẩy kế hoạch giảm thuế tiêu dùng trong 2 năm, từ 8% xuống 1%, cùng các khoản hỗ trợ cho hộ gia đình nhằm ứng phó với giá cả tăng cao. Tuy nhiên, kế hoạch chưa nêu rõ nguồn tài chính để thực hiện, gây chia rẽ trong nội bộ LDP và có thể trở thành vấn đề khi Quốc hội Nhật Bản nhóm họp trở lại vào tháng 10.