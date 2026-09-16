Nhà cao tầng đổ sập tại Gaza khiến ít nhất 14 người thiệt mạng cùng nhiều diễn biến mới tại Trung Đông

Sáng 16/9, một tòa nhà cao tầng, nơi khoảng 6 gia đình Palestine di dời đến sinh sống đã bất ngờ đổ sập tại thành phố Gaza, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Cấu trúc toà nhà nhiều tầng này từng bị hư hại nặng nề trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và trước đó đã nhận được nhiều cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.

Trong một diễn biến khác, trong bối cảnh phải liên tục đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen, Saudi Arabia cho biết lực lượng phòng không nước này tối 15/9 đã đánh chặn một máy bay không người lái đang hướng về thánh địa Mecca.

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza sau nhiều tháng xung đột. Ảnh: AP

Tòa nhà trú ẩn của các gia đình tản cư đổ sập, ít nhất 14 người thiệt mạng.

Sáng 16/9, một tòa nhà bị hư hại tại thành phố Gaza là nơi lưu trú của khoảng 6 gia đình tản cư đã đổ sập, khiến ít nhất 14 người chết và 15 người khác bị thương. Ông Zaher al-Wahidi, người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza, xác nhận trong số 14 nạn nhân thiệt mạng có 12 phụ nữ và trẻ em. Số người tử vong dự báo sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng phòng thủ dân sự đang rà soát đống đổ nát và sử dụng máy xúc để giải cứu các nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em.

Tòa nhà này từng bị hư hại một phần do một đợt không kích của Israel ở giai đoạn trước của cuộc chiến. Hiện chưa rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố sập nhà lần này. Tuy nhiên, thực tế là phần lớn công trình ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nên hàng loạt tòa nhà cao tầng từng bị ném bom đã bất ngờ đổ sập trong suốt thời gian diễn ra chiến sự, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Các sự cố sập nhà đang trở thành mối hiểm họa hàng đầu tại Gaza. Nhiều gia đình tản cư thường rời các khu lều tạm để trở về những ngôi nhà đã bị tàn phá bởi bom đạn trong suốt gần ba năm xung đột vừa qua.

Quân đội Saudi Arabia tuyên bố bắn hạ drone gần thánh địa Mecca

Thiếu tướng Turki al-Malki, Người phát ngôn Quân đội Saudi Arabia, cho biết hệ thống phòng không của quốc gia này đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (drone) vào tối 15/9, trước khi phương tiện này tiến vào vùng trời thành phố Mecca - thánh địa thiêng liêng nhất của Hồi giáo.

Mecca là quê hương của Đấng Tiên tri Muhammad và là nơi đặt khối đá đen Kaaba. Đây là điểm hướng về của hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới trong 5 buổi cầu nguyện mỗi ngày.

Tướng al-Malki nhấn mạnh an ninh của thành phố thánh địa là "ranh giới đỏ", đồng thời khẳng định lực lượng Saudi Arabia sẽ không ngần ngại đáp trả trước bất kỳ "hành vi thù địch và khủng bố" nào.

Mặc dù lực lượng Houthi tại Yemen phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Mecca, vụ việc đã vấp phải sự lên án gay gắt từ khắp thế giới Hồi giáo, bao gồm Pakistan và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 quốc gia thành viên.