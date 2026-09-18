Ba Lan cảnh báo Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào NATO

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 17/9 cảnh báo Nga có thể lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa nhằm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz thảo luận về hợp tác quốc phòng và an ninh. Ảnh: AP

Phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk Tusk cho rằng Nga có thể tìm cách khiến các cuộc tấn công này trông như những “sự cố ngoài ý muốn” nhằm “làm tê liệt hoặc ít nhất khiến các nước NATO chùn bước trong việc nhanh chóng bảo vệ một thành viên bị tấn công”.

“Có nguy cơ thực sự rằng máy bay không người lái hoặc các loại vũ khí bay khác sẽ xâm nhập lãnh thổ của một hoặc một số quốc gia ở sườn phía Đông NATO, thậm chí gây thiệt hại”, ông Tusk cảnh báo.

Ông nói thêm rằng Nga có thể tuyên bố đây chỉ là một sự cố và không có lý do để NATO cân nhắc biện pháp đáp trả.

Theo ông Tusk, tình hình trở nên đáng chú ý hơn khi Nga ngày càng sử dụng các UAV trang bị động cơ phản lực, có thể bay cao và nhanh hơn, khiến hệ thống phòng không khó phát hiện trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trong nhiều tháng qua, ông Tusk liên tục cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào một quốc gia NATO. Theo ông, những cảnh báo này ngày càng cụ thể sau khi Ba Lan nhận được thông tin tình báo từ NATO, Ukraine và các cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Những ngày gần đây, ông Tusk cho biết Nga đang tập trung vào các cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và các nước láng giềng châu Âu nhằm làm gián đoạn các tuyến vận chuyển hàng hóa và viện trợ tới Ukraine. Trong tuần qua, 4 vụ việc như vậy xảy ra tại biên giới Ba Lan-Ukraine, trong khi một số vụ khác được ghi nhận trong những tuần gần đây tại biên giới Ukraine-Moldova.

Ông Tusk cho rằng hiện Nga chưa sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu không có “sự nhượng bộ hoàn toàn từ phía Ukraine”. Theo ông, Nga tin rằng mùa Đông sắp tới sẽ là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với Ukraine. Mùa Đông năm ngoái, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine các chuyến hàng viện trợ sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công. Tuy nhiên, nếu các cửa khẩu biên giới bị phá hủy, Warsaw sẽ khó tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong mùa Đông tới.

“Mục tiêu của Nga là làm suy yếu tối đa nền kinh tế và hệ thống hậu cần của Ukraine”, ông Tusk nói, đồng thời cho biết thông tin tình báo cho thấy 6 thành phố lớn của Ukraine có thể phải hứng chịu các cuộc tấn công “với tần suất và cường độ rất cao” trong thời gian tới.

Thủ tướng Tusk thông báo sẽ tới Ukraine, trong động thái được xem là thể hiện lập trường cứng rắn với Nga, sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu suýt trúng một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào đoàn tàu gần biên giới Ba Lan-Ukraine hôm 13/9. Tại Kyiv, ông Tusk cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về cách đối phó với các loại UAV mới, đồng thời trao đổi với các đối tác, trong đó có Slovakia, về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga.