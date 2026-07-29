ATH - Tiên phong cung cấp giải pháp số cho doanh nghiệp

Với mục tiêu phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh, Công ty CP Giải pháp công nghệ số ATH đã từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn bằng những sản phẩm công nghệ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Anh Ngô Bá Sơn Tùng, Giám đốc Công ty CP Giải pháp công nghệ số ATH trao đổi công việc cùng nhân viên công ty.

Thành lập từ tháng 5/2024, Công ty CP Giải pháp công nghệ số ATH (phường Hồng Gai) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ, xây dựng hệ thống phần mềm chuyển đổi số, hệ thống camera, wifi và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp xác định phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trong môi trường số.

Đứng sau sự hình thành và phát triển của ATH là anh Ngô Bá Sơn Tùng, Giám đốc Công ty. Trước khi khởi nghiệp, anh có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và chuyển đổi số.

Những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn từ xây dựng bộ máy quản trị, phát triển đội ngũ nhân sự đến tìm kiếm thị trường và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Anh Ngô Bá Sơn Tùng cho biết: "Tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn có nhu cầu ứng dụng công nghệ nhưng chưa tìm được giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Điều đó thôi thúc tôi xây dựng một doanh nghiệp có thể cung cấp những sản phẩm thiết thực, dễ triển khai và mang lại hiệu quả lâu dài cho khách hàng. Trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là tạo ra sản phẩm mới mà quan trọng hơn là giải quyết được những vấn đề phát sinh từ thực tiễn”.

Kiên trì với mục tiêu đó, ATH từng bước xây dựng đội ngũ kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Đến nay, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số tại Quảng Ninh, như: Hệ thống truyền thanh thông minh; phần mềm số hóa phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức; các giải pháp AI và trợ lý ảo tại một số xã, phường thuộc đặc khu Vân Đồn; giải pháp số hóa tìm kiếm lộ trình xe khách cho Công ty CP Bến xe Quảng Ninh; giải pháp chăm sóc khách hàng tự động cho hệ thống Honda HEAD Quảng Ninh… Các sản phẩm đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ các đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động thường xuyên.

Công ty CP Giải pháp Công nghệ số ATH ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác.

Những nỗ lực đó đã được ghi nhận khi doanh nghiệp đoạt giải tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ninh” các năm 2023 và 2024 do Tỉnh Đoàn tổ chức. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những ý tưởng đổi mới sáng tạo mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu thực tiễn.

Không chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, anh Ngô Bá Sơn Tùng còn tích cực tham gia phong trào khởi nghiệp của tỉnh. Hiện anh là Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh, trực tiếp tham gia kết nối, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên, thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các giải pháp KHCN và chuyển đổi số. Anh Tùng cho biết: Việc đồng hành cùng các startup, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tiếp cận công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp trẻ rút ngắn thời gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ Quảng Ninh mạnh dạn khởi nghiệp bằng tri thức và công nghệ.

Sự phát triển của Công ty CP Giải pháp công nghệ số ATH là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ doanh nhân trẻ; góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày càng năng động, hiệu quả.