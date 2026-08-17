Mạo Khê tăng tốc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Chuyển đổi số đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ở phường Mạo Khê. Từ đầu tư hạ tầng số, ứng dụng số trong hoạt động, số hóa hồ sơ đảng viên đến phát triển nguồn nhân lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), địa phương từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mạo Khê Nguyễn Văn Ngoãn dự sinh hoạt chi bộ và quán triệt về công tác chuyển đổi số.

Những cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mạo Khê giờ đây không còn những chồng tài liệu dày được in sẵn như trước. Thay vào đó, toàn bộ tài liệu được cập nhật trên hệ thống họp không giấy tờ, giúp đại biểu dễ dàng tra cứu, trao đổi và theo dõi nội dung ngay trên thiết bị điện tử. Thời gian qua, hệ thống họp không giấy tờ của phường Mạo Khê đã phục vụ 60 cuộc họp, bình quân 2-3 cuộc mỗi tuần, góp phần giảm khoảng 70% lượng tài liệu giấy tại các hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các hội nghị chuyên đề.

Đó chỉ là một trong nhiều thay đổi đang diễn ra tại các cơ quan Đảng của phường Mạo Khê khi chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả điều hành.

Một cuộc họp không giấy tờ của Đảng ủy phường Mạo Khê.

Hiện, 100% cán bộ, công chức khối Đảng của phường đã được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vận hành các nền tảng số dùng chung của Đảng. Hệ thống cơ yếu cũng được đầu tư đồng bộ với việc hoàn thành kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng, trang bị 2 thiết bị bảo mật cơ yếu BML10 cùng 36 chứng thư số mã hóa 2in1, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ mật, tối mật.

Có hạ tầng số, phương thức làm việc cũng thay đổi theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Đến nay, 100% văn bản thuộc quy trình điện tử được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Đảng ủy phường đã phát hành 632 văn bản điện tử được ký số toàn trình, thực hiện nghiêm chủ trương không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã được số hóa. Cùng với đó, 100% hồ sơ đảng viên đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng số trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Xây dựng Đảng phường Mạo Khê thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Không chỉ số hóa quy trình xử lý công việc, Mạo Khê còn chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của các cơ quan Đảng. AI được sử dụng để hỗ trợ biên soạn Bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng, thiết kế infographic, xây dựng video tuyên truyền, góp phần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng trực quan, sinh động, phù hợp với xu thế truyền thông số.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo sát sao là số hóa hồ sơ đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Tổ công tác triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử và thực hiện nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ. Với 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và gần 4.000 đảng viên, khối lượng công việc rất lớn, địa phương đang nỗ lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong tháng 10/2026, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.

100% văn bản thuộc quy trình điện tử của các cơ quan Đảng phường Mạo Khê được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Với cách làm bài bản, đồng bộ và quyết tâm cao, chuyển đổi số ở Mạo Khê đang mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Đỗ Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mạo Khê, cho biết: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong toàn Đảng bộ, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của phường đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn tiến độ với kết quả thực hiện. Cùng với đầu tư hạ tầng, trang bị thiết bị và bảo đảm an toàn thông tin, Đảng ủy đặc biệt quan tâm đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để mỗi người đều có thể làm việc thành thạo trên môi trường điện tử. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đều được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số, thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo phân công Rõ người - Rõ việc - Rõ trách nhiệm - Rõ thẩm quyền - Rõ thời gian - Rõ kết quả để hoàn thành, và hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trọng tâm là thực hiện “Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng”; hoàn thành việc số hóa, chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ đảng viên điện tử để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, thực hiện trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho cán bộ, trang bị đầy đủ các thiết bị đầu cuối, hệ thống cơ yếu, mạng truyền số liệu chuyên dùng và chữ ký số, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định và được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; duy trì 100% văn bản được xử lý và ký số toàn trình, 100% đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0 và hệ thống họp không giấy tờ.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường hướng dẫn cán bộ công chức ứng dụng AI để thiết kế bản tin sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, phường đang nghiên cứu xây dựng Đề án "Phường Mạo Khê số" theo định hướng của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng công dân số, nhà văn hóa số và khu phố số, từng bước hình thành mô hình quản trị hiện đại, điều hành thông minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đồng thời, phát huy hiệu quả các nền tảng số như Zalo Mini App "Mạo Khê Smart", các fanpage và kênh truyền thông của địa phương, tăng cường tương tác với người dân.

“Phường cũng tiếp tục phát triển nguồn nhân lực số thông qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu và ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng quy trình cập nhật dữ liệu thường xuyên để việc quản trị trên nền tảng số trở thành công việc hằng ngày. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, thường xuyên kiểm điểm tiến độ hằng tuần và đưa kết quả chuyển đổi số trở thành một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên theo tiêu chí hiệu quả công việc” - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mạo Khê cho biết thêm.